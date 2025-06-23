Крупнейший телескоп в мире показал первые изображения ночного неба

23 июня обсерватория имени Веры Рубин показала первые снимки с крупнейшего телескопа, расположенного на вершине Эль-Пеньон в горах Серро-Пачон в Чили, сообщает Zakon.kz.

Строительство телескопа заняло более 10 лет при поддержке США. Весной оборудование ввели в эксплуатацию. Прибор обладает широким обзором и высокой частотой съемки, что создает эффект видеоряда, пишет CNN.

Фото: X/VRubinObs

На одном из кадров видны Трехраздельная туманность и Туманность Лагуна в Млечном Пути. Также телескоп помог обнаружить 2104 астероида, включая семь околоземных, не представляющих опасности.

Фото: Х/VRubinObs

Ожидается, что изображения астероидов будут опубликованы позднее.

Пока в Чили астрономы наслаждаются красотами ночного неба, работники французского Лувра выражают недовольство условиями работы. 16 июня они устроили забастовку прямо во время совещания.