Крупнейший телескоп в мире показал первые изображения ночного неба
Фото: Х/VRubinObs
23 июня обсерватория имени Веры Рубин показала первые снимки с крупнейшего телескопа, расположенного на вершине Эль-Пеньон в горах Серро-Пачон в Чили, сообщает Zakon.kz.
Строительство телескопа заняло более 10 лет при поддержке США. Весной оборудование ввели в эксплуатацию. Прибор обладает широким обзором и высокой частотой съемки, что создает эффект видеоряда, пишет CNN.
Фото: X/VRubinObs
На одном из кадров видны Трехраздельная туманность и Туманность Лагуна в Млечном Пути. Также телескоп помог обнаружить 2104 астероида, включая семь околоземных, не представляющих опасности.
Фото: Х/VRubinObs
Ожидается, что изображения астероидов будут опубликованы позднее.
Пока в Чили астрономы наслаждаются красотами ночного неба, работники французского Лувра выражают недовольство условиями работы. 16 июня они устроили забастовку прямо во время совещания.
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