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Наука и технологии

В Китае работают над созданием крупнейшего в мире подводного телескопа

В Китае начались работы по созданию крупнейшего в мире подводного телескопа, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 05:59 Фото: pixabay
Китайские ученые с помощью научно-исследовательского судна "Таньсо-3" и пилотируемого подводного аппарата "Шэньхай Юнши" смогли разместить прототипы детекторов для подводного нейтринного телескопа высокой энергии (HUNT), сообщает Zakon.kz.

По данным Института физики высоких энергий (IHEP), детекторы успешно подключены к китайской сети подводных научных наблюдений и начали работу на глубине 1600 метров в Южно-Китайском море.

Новый глубоководный нейтринный телескоп высокой энергии (HUNT) станет в 10 тысяч раз чувствительнее крупнейшей нейтринной обсерватории IceCube, расположенной в Антарктике, на станции Амундсен-Скотт, и будет способствовать развитию нейтринной астрономии.

Фото: SCMP

Принцип работы нейтринных детекторов состоит в регистрации вспышек света, возникающих в результате взаимодействия нейтрино с водой.

Возможно, в будущем HUNT сможет решить загадку происхождения космических лучей, проверить пространственно-временные симметрии, найти квантовую гравитацию и косвенно обнаружить темную материю.

Ранее разработчики из Китая исследовали южный полюс Луны с помощью "попрыгунчика".

Аксинья Титова
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