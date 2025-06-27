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Наука и технологии

Дотянуться рукой: уникальные кадры с поверхности Марса

марсоход на Марсе, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 17:15 Фото: Instagram/mars__mission
Аппарат Perseverance поделился с землянами уникальными кадрами с поверхности Марса, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 27 июня 2025 года, эти кадры опубликовал Telegram-канал Международной космической станции. Во время просмотра завораживающего видео складывается ощущение, что можно протянуть руку и взять песок с поверхности планеты.

Марсоход Perseverance ("Настойчивость") – разработка НАСА для исследования кратера Езеро на Марсе в рамках миссии Mars 2020. Его основная цель – поиск признаков древней микробной жизни и сбор образцов марсианского грунта для возможной будущей отправки на Землю. Perseverance был запущен 30 июля 2020 года и успешно приземлился на Марс 18 февраля 2021 года.

Весной 2025 года ученые NASA заинтересовались чередованием светлых и темных слоев пород на краю кратера Езеро. Perseverance помог им выяснить природу происхождения этих полос. А в начале июня орбитальный аппарат Mars Odyssey передал на Землю уникальные кадры, как один из самых крупных вулканов Марса – Арсия Монс – пробивается сквозь плотный облачный покров.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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