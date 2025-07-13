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Наука и технологии

Появление древнейшей кометы предрекли ученые: казахстанцы смогут увидеть ее в конце 2025 года

астрономия, наука, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2025 09:39 Фото: pixabay
В Солнечной системе обнаружен загадочный объект возрастом семь миллиардов лет. Речь идет о межзвездной комете 3I/ATLAS, обнаруженной 1 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Небесное тело заметили сотрудники Чилийской обсерватории ATLAS. Эта комета может быть старейшей из всех когда-либо зафиксированных.

"По оценкам исследователей, возраст объекта может превышать семь миллиардов лет, то есть он сформировался еще до рождения Солнечной системы", – пишет журнал Royal Astronomical Society (RAS).

Исследователи отмечают, что это лишь третий в истории зафиксированный объект, прилетевший из-за пределов нашей звездной системы.

Однако эта комета отличается от своих предшественников – 'Оумуамуа (2017) и 2I/Борисова (2019) – тем, что, вероятно, она прибыла из другой части Млечного Пути, из так называемого "толстого диска" галактики. Это область с орбитами древних звезд, расположенных выше и ниже плоскости, в которой вращается Солнце.

Еще одна особенность кометы – богатство водяным льдом. При приближении к Солнцу она начинает активно выделять пары воды и пыль, формируя характерный хвост. Уже сейчас телескопы фиксируют активность на ее поверхности, а ученые уверены: дальнейшие наблюдения помогут подтвердить происхождение объекта и его возраст.

Если прогнозы оправдаются, комету 3I/ATLAS можно будет увидеть даже в любительский телескоп в конце 2025 – начале 2026 года.

Ранее ученые рассказали о необычной активности, которая уже несколько дней наблюдается на Солнце. В частности, речь идет о множестве вспышек разной интенсивности.

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Андрей Дюсупов
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