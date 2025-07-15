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Наука и технологии

Лучшие продукты и привычки для здоровья сердца

девушка делает пробежку в парке, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 16:09 Фото: pexels
Умеренные физические нагрузки и полезные привычки могут снизить риски смерти на 20-40% и поддержать здоровье сердца, сообщает Zakon.kz.

Команда ученых из Австралии, Японии, Бразилии и Литвы пришла к выводу, что умеренная и высокоинтенсивная физическая активность, соответствующая рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), продлевает жизнь.

Согласно мнению ВОЗ, в неделю для поддержания здоровья требуется пять часов умеренных по силе нагрузок. Для этого подойдут быстрая ходьба, бег трусцой или трекинг. Длительность нагрузок с высокой интенсивностью не должна превышать 2,5 часов в неделю: речь идет о занятиях фитнесом и стайерским бегом, а также интервальных тренировках.

При этом результаты умеренной и высокой активности, а также их сочетание несет одинаковый эффект. А вот более продолжительные по времени нагрузки не дали дополнительного эффекта.

Также ученые обнаружили, что физическая активность приносит пользу независимо от того, занимался ли человек спортом в течение всей жизни или начал только во взрослом возрасте. При сравнении с контрольной группой, которая не тренируется, риск смерти от всех причин у людей, начавших заниматься спортом позднее, снижался почти на четверть.

Кроме того, исследование доказало, что более ощутимый эффект нагрузок связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями: у людей, которые придерживаются рекомендованного уровня активности, риск смерти от этих недугов был ниже почти на 40%. При этом вероятность летального исхода от онкологических заболеваний упала на четверть.

Позаботиться о своем здоровье можно, не только занимаясь спортом, рассказал Москве 24 врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

"Сердце не любит нарушений режима труда и отдыха, поэтому важно хорошо отдыхать, вовремя ложиться спать и просыпаться. Необходимо не перегружать себя и стараться относиться ко всему с оптимизмом, потому что нервы и депрессия нередко приводят к заболеваниям сердца. Нужно уметь радовать себя любыми маленькими приятностями", – сказал он.

Также терапевт посоветовал следить за рационом, включая в него полезные для сердца продукты.

"Максимальную пользу несет рыба жирных сортов, например, скумбрия и лосось. Не стоит отказываться и от рыбьего жира в виде капсул – он также богат кислотами, полезными для сердца. Плюс необходимо добавить в рацион овощи и грудку курицы или индейки. А вот потребление соли, кофеина и алкоголя лучше минимизировать. И стоит отказаться от жареной, копченой и жирной пищи", – отметил Кондрахин.

Он также согласился, что полезно нагружать сердце пешими прогулками.

"Эффективность такой активности не измеряется количеством шагов. Правильнее будет считать длительность прогулки – не менее 30 минут каждый день, и ее интенсивность. Примерная скорость во время такой нагрузки – 5–6 километров в час", – добавил терапевт.

Кроме того, поддержать здоровье сердца в повседневной жизни поможет контрастный душ. По словам эксперта, важно, чтобы разница в температурах была ощутимой, но не вызывала дискомфорта. При этом оптимальный показатель для горячей воды составляет 40-45 градусов, а холодной – 10-20, заключил врач.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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