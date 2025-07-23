Ученые озвучили главные привычки для защиты от болезней сосудов

Регулярные физические нагрузки, отказ от курения, умеренное потребление алкоголя и сбалансированное питание существенно снижают риск образования бляшек в сонных артериях, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли ученые из больницы Фувай (Китай). Результаты их исследования опубликованы в журнале BMC Public Health.

Анализ охватил данные более 43 тысяч взрослых с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Люди с уже обнаруженными бляшками в исследование не включались. В течение почти двух лет участники находились под медицинским наблюдением и регулярно проходили ультразвуковое исследование сонных артерий, снабжающих кровью голову и шею.

Ученые оценивали влияние четырех поведенческих факторов: отказа от курения, здорового питания, физической активности и умеренного потребления алкоголя.

Все эти привычки оказались связаны с заметным снижением риска образования новых бляшек. Особенно выраженный защитный эффект выявили у тех, кто не курил и придерживался сбалансированного рациона.

Наибольшее снижение риска сосудистых заболеваний наблюдалось у участников, которые следовали всем четырем рекомендациям. Ученые выяснили, что у них риск образования бляшек был ниже на 36%.

По словам исследователей, это особенно важно для людей из группы высокого риска.

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