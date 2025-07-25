Психиатр рассказала, по какому рисунку легко выявить деменцию

По мнению российского психиатра Марии Штань, заподозрить начало деменции у родственника можно с помощью рисования часов, сообщает Zakon.kz.

Врач рассказала в интервью "Газете.Ru", что обычно для диагностики пациента просят самостоятельно нарисовать на листе чистой бумаги круг, расставить внутри круга цифры, имитируя циферблат часов, и поставить стрелки так, чтобы они показывали заданное врачом время.

"Это один из самых простых методов, который позволяет понять, что что-то не так", — объяснила доктор.

Если человек не справляется с заданием, то стоит посетить невролога. Он сможет назначить другие, более точные исследования, которые помогут поставить правильный диагноз.

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