#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
510.43
594.86
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
510.43
594.86
6.49
Советы

Врач раскрыла, как алкоголь может приблизить деменцию

влияние мозга на алкоголь, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 19:44 Фото: freepik
Алкоголь способен ускорять биологическое старение мозга и повышать риск деменции, предупредила врач-психиатр Аня Топивала, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста Ани Топивалы, чем дольше и регулярнее человек злоупотребляет спиртным, тем выше вероятность столкнуться с когнитивными нарушениями, рассказала психиатр в беседе с HuffPost.

Длительное воздействие этилового спирта разрушает клетки мозга, а с возрастом может стать пусковым механизмом для болезни Альцгеймера или сосудистой деменции.

Чтобы снизить риски, врач рекомендует ограничиться максимум 14 порциями алкоголя в неделю. При этом важно не выпивать их подряд, а распределять на три-четыре дня и обязательно оставлять несколько дней в неделю полностью без спиртного.

Ранее мы сообщали, что врач перечислил опасные "народные" способы борьбы с похмельем.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
Врачи рассказали, в каком возрасте нужно полностью отказаться от алкоголя
16:11, 16 ноября 2024
Врачи рассказали, в каком возрасте нужно полностью отказаться от алкоголя
Привычки, снижающие риск деменции, назвала известный врач
04:25, 28 апреля 2023
Привычки, снижающие риск деменции, назвала известный врач
Хирург предупредила, что алкоголь вызывает психоз и рассеянность
23:19, 08 марта 2023
Хирург предупредила, что алкоголь вызывает психоз и рассеянность
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: