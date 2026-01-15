Врач раскрыла, как алкоголь может приблизить деменцию

Алкоголь способен ускорять биологическое старение мозга и повышать риск деменции, предупредила врач-психиатр Аня Топивала, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста Ани Топивалы, чем дольше и регулярнее человек злоупотребляет спиртным, тем выше вероятность столкнуться с когнитивными нарушениями, рассказала психиатр в беседе с HuffPost.

Длительное воздействие этилового спирта разрушает клетки мозга, а с возрастом может стать пусковым механизмом для болезни Альцгеймера или сосудистой деменции.

Чтобы снизить риски, врач рекомендует ограничиться максимум 14 порциями алкоголя в неделю. При этом важно не выпивать их подряд, а распределять на три-четыре дня и обязательно оставлять несколько дней в неделю полностью без спиртного.

