Почему во время чрезмерных тренировок появляется хроническая усталость

Ученые из Бразилии заявили о том, что причиной усталости, боли и снижения иммунитета при чрезмерных физических нагрузках является избыток белка PARP1, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Molecular Metabolism, чрезмерные физические нагрузки без достаточного восстановления могут не только снизить спортивные результаты, но и нанести серьезный вред организму. В крайних случаях развивается синдром перетренированности: ухудшается выносливость, снижается аппетит, накапливается хроническая усталость, болят мышцы, растет риск травм, а также нарушаются иммунные и метаболические процессы.

Отмечается, что эксперты провели эксперимент на мышах. Животных заставляли двигаться, пока те не достигали изнеможения. После таких тренировок у грызунов закономерно наблюдалось резкое падение работоспособности, апатия и стрессовое поведение – например, замирание или навязчивое вылизывание шерсти.

Согласно результатам анализов, в их мышцах резко повышалась активность PARP1 – белка, отвечающего за восстановление поврежденной ДНК. Ученые объяснили, что его функция заключается в защите клеток при стрессе, однако в избытке он нарушает работу митохондрий, провоцирует воспаление и ухудшает энергетический обмен.

По словам одной из авторов работы Барбары Крисол, схожая клиническая картина наблюдается при мышечной дистрофии, ожирении и даже при кахексии – крайнем истощении у онкологических больных.

Отмечается, что у мышей, которым вводили препарат, блокирующий PARP1, симптомы перетренированности не развивались несмотря на высокую нагрузку. Однако этот препарат используется при лечении рака и вызывает тяжелые побочные эффекты, поэтому его нельзя применять для ускорения восстановления спортсменов. В данное время ученые ищут более мягкие и безопасные способы регулирования уровня PARP1, включая использование природных соединений.

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