Ученые запечатлели "коралл" на Марсе

Сотрудники NASA недавно опубликовали снимок, сделанный камерой высокого разрешения марсохода Curiosity в кратере Гейла на Красной планете, сообщает Zakon.kz.

По данным сайта Curiosity, на изображении запечатлена минеральная порода, которая благодаря эрозии со временем приняла удивительную форму, напоминающую коралл. Это не колония микроорганизмов, как в земных океанах, а результат естественных процессов отложения и выветривания.

Фото: NASA / JPL-Caltech / MSSS

И все же без воды здесь не обошлось: миллиарды лет назад на Марсе существовала вода в жидком виде, а растворенные в ней минеральные соли в виде прожилок откладывались в породе, пока та превращалась в камень.

Под воздействием перепадов температур и ветра камень постепенно разрушался, высвобождая эти отложения, которые и приняли причудливые формы.

