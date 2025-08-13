#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
537.96
630.27
6.73
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
537.96
630.27
6.73
Наука и технологии

Ученые запечатлели "коралл" на Марсе

Коралл на Марсе, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 04:30 Фото: NASA / JPL-Caltech / MSSS
Сотрудники NASA недавно опубликовали снимок, сделанный камерой высокого разрешения марсохода Curiosity в кратере Гейла на Красной планете, сообщает Zakon.kz.

По данным сайта Curiosity, на изображении запечатлена минеральная порода, которая благодаря эрозии со временем приняла удивительную форму, напоминающую коралл. Это не колония микроорганизмов, как в земных океанах, а результат естественных процессов отложения и выветривания.

Фото: NASA / JPL-Caltech / MSSS

И все же без воды здесь не обошлось: миллиарды лет назад на Марсе существовала вода в жидком виде, а растворенные в ней минеральные соли в виде прожилок откладывались в породе, пока та превращалась в камень.

Под воздействием перепадов температур и ветра камень постепенно разрушался, высвобождая эти отложения, которые и приняли причудливые формы.

Ранее мы писали о том, как астронавты NASA вернулись на Землю после пяти месяцев на МКС.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Стоит ли ожидать магнитные бури в ближайшие дни
Наука и технологии
21:26, 13 августа 2025
Стоит ли ожидать магнитные бури в ближайшие дни
Для лечения ожогов в Швеции разработали "кожу в шприце"
Наука и технологии
01:53, 13 августа 2025
Для лечения ожогов в Швеции разработали "кожу в шприце"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: