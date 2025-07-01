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Наука и технологии

"Шрамы" Земли после ударов из космоса: редкие кадры

вид из космоса на кратер, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 15:50 Фото: МКС
Опубликованы снимки огромных углублений в Земле, оставленных упавшими на нее астероидами, сообщает Zakon.kz.

Интересными кадрами поделились в Telegram-канале Международной космической станции. "Ямы" настолько велики, что видны за множество километров сверху.


"Шрамы" нашей планеты, оставленные астероидами, видимые из космоса", – говорится в подписи к публикации.

На снимках:

1. Кратер Чиксулуб

вид из космоса на кратер, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 15:50

Фото: МКС

Древний ударный кратер диаметром около 180 км, и изначальной глубиной до 17-20 км, находящийся на полуострове Юкатан в Мексике, и входящий в список крупнейших кратеров на Земле. Образовался 66,5 млн лет назад в результате удара астероида диаметром около 10 км. Момент падения Чиксулубского метеорита принят Международной стратиграфической комиссией как завершение мелового периода мезозойской эры и начало кайнозойской эры. Сейчас большинство исследователей согласны с версией, что именно это столкновение решило судьбу динозавров.

2. Кратер Теноумер, Мавритания

Находится глубоко в пустыне Сахара. Имеет ширину 1,9 км. Края кратера возвышаются над его основанием примерно на 110 м. Велись споры о том, был ли он образован вулканом или метеоритом. Рассеянные вокруг кратера породы, похожие на базальт, создавали впечатление древнего вулкана. Но более тщательное изучение структуры показало, что застывшая "лава" кратера на самом деле является породой, расплавившейся в результате падения метеорита. Его возраст колеблется между 10 000 и 30 000 лет.

снимок кратера в пустыне из космоса, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 15:50

Фото: МКС

3. Гвени-Фада, Чад

снимок кратера из космоса, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 15:50

Фото: МКС

Метеоритный кратер, находящийся недалеко от города Фада в регионе Эннеди. Его диаметр составляет 14 км, возраст датируется приблизительно 345 миллионов лет.

4. Кратер Акраман, Австралия

вид из космоса на кратер, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 15:50

Фото: МКС

Ударный кратер, возраст составляет около 590 млн лет. Образовался в результате падения астероида-хондрита диаметром 4 км. Удар создал кратер около 90 км в диаметре.

5. Кратер Ротер Камм, Намибия

вид из космоса на кратер, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 15:50

Фото: МКС

Метеоритный кратер имеет диаметр 2,5 км и глубину 130 м. Его возраст оценивается приблизительно в 3,7 млн лет.

6. Аорунга, Чад

вид из космоса на кратер, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 15:50

Фото: МКС

Метеоритный ударный кратер, имеет размер 12,6 км в диаметре; возраст не менее 345 млн лет.

7. Кратер Бэрринджера, США

вид из космоса на кратер, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 15:50

Фото: МКС

Кратер образовался около 50 000 лет назад в результате падения железного метеорита. Диаметр кратера составляет около 1200 метров, а глубина - около 170 метров. 

8. Кратер Маникуаган, Канада

вид из космоса на кратер, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 15:50

Фото: МКС

Образовался в результате падения астероида около 212 млн лет назад. Диаметр кратера составляет около 100 км, но со временем эрозия и отложения осадочных пород уменьшили видимый размер до 71 км. В центре кратера находится озеро Маникуаган, которое является водохранилищем.

Ранее в МКС показали кадры с поверхности Марса, сделанные марсоходом. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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