Наука и технологии

Огромный астероид пролетит 17 августа рядом с Землей

метеорит, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2025 13:48 Фото: pixabay
Один из самых опасных астероидов пролетит сегодня, 17 августа 2025 года, совсем рядом с орбитой Земли, сообщает Zakon.kz.

Это небесное тело считается одним из самых опасных, поскольку его размеры сопоставимы с футбольным полем и составляют порядка 53 метров. В 14:03 по времени Астаны он приблизится к Земле на расстоянии около миллиона километров, а затем начнет отдаляться от нее.

"Самое крупное сближение года (или одно из самых крупных) произойдет во второй половине сентября: примерно на таком же расстоянии от планеты должен пройти астероид 2025 FA22 размером около 200 метров", – сообщили ученые.

Астероид 2025 PM считается одним из наиболее крупных, приближавшихся за последнее время к Земле на расстояние ближе миллиона километров. Его обнаружили 1 августа 2025 года.

Андрей Дюсупов
