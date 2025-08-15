#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Наука и технологии

Опасный астероид размером с футбольное поле пролетит рядом с Землей

астероид в космосе, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 12:16 Фото: pixabay
Потенциально опасный астероид 2025 PM диаметром 50 метров пройдет 17 августа рядом с Землей, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 августа 2025 года рассказали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Астероид 2025 PM диаметром 50 метров пройдет по расчетам послезавтра, 17 августа, на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты от Земли. Благодаря необычно близкому сближению с планетой небесное тело входит в число потенциально опасных астероидов. В целом, к этой категории относят тела, сближающиеся с Землей на расстояние ближе 10 диаметров лунных орбит. Камень является одним из наиболее крупных, приближавшихся за последнее время к Земле на расстояние ближе миллиона километров. Пролет тела большего размера на сравнимом расстоянии ожидается в этом году еще лишь однажды, в конце сентября", – сообщили ученые.

Астероид обнаружили только 1 августа этого года, около двух недель назад.

"Объект не проявляет кометных свойств и, скорее всего, представляет собой каменную глыбу без следов летучих веществ, но, в целом, крайне плохо изучен. Камень относится к группе Аполлонов, то есть околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны. Период обращения объекта вокруг Солнца составляет чуть больше двух лет", – добавили в лаборатории.

На минимальном от Земли расстоянии объект пройдет 17 августа в 14:03 по времени Астаны.

Ученые успокоили, что хотя камень и пролетает в зоне доминирования гравитационного поля Земли, вероятность его захвата планетой очень мала и, по сути, может произойти только в результате непредвиденного столкновения астероида с другим небесным телом, что может либо привести к резкому снижению скорости тела и его последующему захвату, либо изменить направление движения астероида, в том числе направить его в сторону Земли.

Наиболее известное падение на Землю метеорита такого же размера произошло 50 тысяч лет назад и стало причиной формирования широко известного Аризонского кратера.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Для кого курение смертельно опасно
Наука и технологии
01:15, 15 августа 2025
Для кого курение смертельно опасно
Ученые изобрели первое в мире противоядие от отравления угарным газом
Наука и технологии
06:30, 14 августа 2025
Ученые изобрели первое в мире противоядие от отравления угарным газом
Корейские ученые признали старение "заразным"
Наука и технологии
05:59, 14 августа 2025
Корейские ученые признали старение "заразным"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: