Ученый выдвинул сенсационную гипотезу о тайной базе инопланетян на Луне

Профессор Алекс Эллери из Карлтонского университета (Канада) выдвинул необычную гипотезу. По его мнению, Луна может быть использована внеземной цивилизацией в качестве скрытого наблюдательного поста, сообщает Zakon.kz.

Исследователь считает, что на спутнике Земли возможно создание тайной базы с техническими устройствами для мониторинга Солнечной системы и человеческой деятельности. Такие объекты должны оставлять "техносигнатуры" – следы искусственного происхождения, которые могут быть заметны ученым.

В числе потенциальных доказательств Эллери назвал нетипичные изотопные соотношения в лунных породах и магнитные аномалии, оставшиеся после работы автоматизированных установок. Он предположил, что эти устройства могли функционировать автономно и оставаться незамеченными для современных технологий Земли.

Также, как сказано в публикации издания "Стерлеград", ученый отметил, что традиционный поиск внеземного присутствия, сосредоточенный на визуальных наблюдениях и радиосигналах, мог быть слишком ограниченным.

Ранее мы также рассказывали, что в Австралии геологи проанализировали изотопы стронция и кальция в архейских породах возрастом более 3 млрд лет и выяснили, что мантия Земли начала терять первичный состав значительно позже предполагаемого времени гигантского столкновения, породившего Луну.