Американец застрелил пожилую соседку, приняв ее за инопланетянку

В городе Уиндом, в штате Миннесота, около 5:00 американец расправился с 70-летней соседкой, потому что принял ее за инопланетянку, сообщает Zakon.kz.

По данным CBS News, очевидцы заявили в полицию о стрельбе в жилом доме. На месте стражи порядка нашли пожилую женщину с многочисленными огнестрельными ранами. Она была в сознании и успела рассказать о том, что в нее несколько раз выстрелил сосед. За 45 минут до этого он позвонил и попросил ее о помощи с неким делом. Женщину довезли до больницы, однако спасти не смогли. Врачи насчитали на ее теле семь огнестрельных ран.

Свидетель заявил, что подозреваемый разбудил его ночью и начал рассказывать об инопланетянах. В частности, он заявил, что его соседка является инопланетянкой и за ними скоро прилетит космический корабль. Очевидец отметил, что после этого видел пострадавшую и слышал выстрелы. Он побежал к дому женщины, увидел ее в крови на полу и вызвал спасателей.

Следователи выяснили, что подозреваемый вломился в дом к соседке и открыл по ней огонь. Мужчину обнаружили в ванной комнате. Его доставили в больницу для осмотра, а затем заключили в тюрьму. Первое заседание по его делу состоится 8 августа.

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