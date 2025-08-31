#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Апокалиптические прогнозы об изменении климата сбываются – ученые

Природа, потепление, климат, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 02:19 Фото: pixabay
Климатические модели, которые прогнозируют глобальное потепление и его последствия в 1990-х годах, доказали свою точность, несмотря на сопротивление скептиков, сообщает Zakon.kz.

Мир сталкивается со все худшими последствиями климатического кризиса, и надежность климатических моделей в этом контексте становится все более важной. В новом исследовании, опубликованном в научном журнале Earth's Future, говорится, что спутники с 1993 года с большой точностью фиксируют глобальное поднятие уровня моря.

Когда исследователи из Университета Тулейн (США) сравнили эти данные с прогнозами, которые делали климатологи в середине 1990-х годов, они обнаружили поразительное сходство – несмотря на довольно примитивные модели того времени.

Поднятие уровня моря отличается по регионам, и понять это можно благодаря данным из спутниковых миссий NASA и программ мониторинга океана NOAA. Запущенные в начале 1990-х годов спутники начали измерять высоту поверхности океана по всему миру.

С тех пор уровень моря рос в среднем на 3 мм в год. В 2024 году NASA сообщило, что этот показатель почти удвоился за 30 лет, что впечатляюще точно совпадает с прогнозами середины 1990-х.

Поднятие уровня моря происходит медленно и незаметно, но имеет огромные последствия, перераспределяя гигантские массы воды. Региональные различия, вызванные изменениями океанических течений, могут создавать ложные впечатления: вода накапливается в одних местах, тогда как в других – отступает. Однако спутниковые данные неизменно демонстрируют общую тенденцию роста, что почти идеально совпадает с ранними прогнозами.

Межправительственная группа экспертов по вопросам изменения климата (IPCC) в 1996 году, когда только начался спутниковый мониторинг, обнародовала свой знаковый отчет.

В нем прогнозировалось поднятие уровня моря примерно на 8 сантиметров за 30 лет. На самом деле оно составило 9 сантиметров – почти идентичный результат. Это важная причина, почему стоит прислушиваться к предупреждениям климатологов, а не игнорировать их.

Ранее планетологи заявили о внеземном происхождении Мирового океана.

Аксинья Титова
