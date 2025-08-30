Планетологи заявили о внеземном происхождении Мирового океана

По соотношению химических элементов ученые попытались вычислить, сколько воды и вообще летучих веществ могла накопить наша планета во время своего формирования. Выяснилось, что первозданная Земля должна была быть "сухой", сообщает Zakon.kz.

Своими расчетами ученые поделились в статье для Science Advances. В нем говорится, что кометы, согласно расчетам, не могли обогатить ее океанами. Вместо этого лучше всего современное состояние Земли объяснила другая смелая версия: о том, что большая часть нашей воды – с другой планеты.

Из десятков тысяч найденных на Земле метеоритов примерно 4% составляют углистые хондриты – породы, очень богатые углеродом и даже органическими соединениями, а еще водой: ее молекулы "встроены" в кристаллическую структуру минералов и составляют примерно 10-20% всего вещества в метеорите.

Их считают "капсулами времени" – образцами первозданного вещества Солнечной системы, из которого формировались каменистые планеты. Но есть принципиально важный момент: по сложившимся представлениям ученых, углистые хондриты прилетают к нам из Главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером или его окрестностей.

То есть это "исходный" материал именно той части системы. Меж тем планетологи уверены, что в зависимости от расстояния от Солнца изначальные условия в нашем космическом семействе сильно отличались. Это особенно касается распределения летучих веществ – таких, которые испаряются уже при сравнительно небольшом нагреве.

Что касается комет, то большинство из них "родом" из-за орбиты Нептуна, а там гораздо легче идут химические реакции с участием дейтерия. Именно поэтому, по одной из основных версий, кометная вода настолько богата этим тяжелым водородом. В земной воде дейтерия мизерное количество. Это считают веской причиной сомневаться в том, что Мировой океан – последствие кометной бомбардировки.

Выяснилось, что к нынешнему соотношению марганца и хрома в земном веществе вернее всего приводит второй вариант – столкновение с очень "влажной" планетой, которая примерно в 10 раз "легче" Земли.

В смысле массы это как раз то, что и предполагается по гипотезе гигантского столкновения. По расчетам вышло, что более массивная Тейя нанесла бы слишком сильный удар: в космос унесло бы столько летучего материала, что Земля уже не стала бы такой, как сейчас.

