Почему у взрослых могут ухудшаться умственные способности

В Китае провели исследование с участием более 12,5 тыс. жителей провинции Хубэй и Шанхая старше 40 лет и выяснили, с чем связано ухудшение когнитивных функций у взрослых и что может смягчить этот эффект, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Journal of Affective Disorders, депрессия сопровождается не только снижением настроения и интереса к жизни, но и нарушениями памяти, внимания и способности концентрироваться. У людей с депрессивными симптомами чаще отмечаются замедленное мышление, трудности с принятием решений и так называемая ангедония – потеря удовольствия от привычных занятий. Эти когнитивные трудности могут сохраняться даже после улучшения настроения.

Отмечается, что участники исследования проходили оценку депрессивных симптомов по шкале GDS-15 и когнитивное тестирование (Mini-Mental State Examination). Дополнительно фиксировались данные об образе жизни: физическая активность, курение, употребление алкоголя, продолжительность сна, окружность талии и питание.

Выяснилось, что люди с более выраженными симптомами депрессии имели более низкие показатели когнитивных функций и чаще соответствовали критериям легкого когнитивного нарушения. Однако у тех, кто регулярно занимался физической активностью, спал оптимальное количество часов и в целом придерживался здорового образа жизни, когнитивные показатели были выше. Более того, в этой группе отрицательная связь между депрессией и когнитивными функциями оказалась заметно слабее.





"Депрессивные симптомы связаны с ухудшением когнитивных функций, и этот эффект может быть ослаблен здоровым образом жизни", – заявили авторы научной работы.

