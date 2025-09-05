Почему у взрослых могут ухудшаться умственные способности
Как пишет Journal of Affective Disorders, депрессия сопровождается не только снижением настроения и интереса к жизни, но и нарушениями памяти, внимания и способности концентрироваться. У людей с депрессивными симптомами чаще отмечаются замедленное мышление, трудности с принятием решений и так называемая ангедония – потеря удовольствия от привычных занятий. Эти когнитивные трудности могут сохраняться даже после улучшения настроения.
Отмечается, что участники исследования проходили оценку депрессивных симптомов по шкале GDS-15 и когнитивное тестирование (Mini-Mental State Examination). Дополнительно фиксировались данные об образе жизни: физическая активность, курение, употребление алкоголя, продолжительность сна, окружность талии и питание.
Выяснилось, что люди с более выраженными симптомами депрессии имели более низкие показатели когнитивных функций и чаще соответствовали критериям легкого когнитивного нарушения. Однако у тех, кто регулярно занимался физической активностью, спал оптимальное количество часов и в целом придерживался здорового образа жизни, когнитивные показатели были выше. Более того, в этой группе отрицательная связь между депрессией и когнитивными функциями оказалась заметно слабее.
"Депрессивные симптомы связаны с ухудшением когнитивных функций, и этот эффект может быть ослаблен здоровым образом жизни", – заявили авторы научной работы.
