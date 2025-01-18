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Наука и технологии

Неожиданную причину снижения концентрации внимания выявили в США

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2025 01:59 Фото: pixabay
Специалисты Гарвардской медицинской школы провели исследование с участием добровольцев старше 65 лет и установили, что слишком высокая или слишком низкая температура в помещении может влиять на когнитивные функции пожилых людей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Journals of Gerontology Series A, эксперты собрали данные о постоянной температуре в помещениях, в которых проживали испытуемые, а также соотнесли полученные данные с результатами тестов на оценку способности поддерживать внимание.

Согласно данным исследования, оптимальная температура в помещении (от 20 до 24 градусов по Цельсию) эффективнее всего помогает поддерживать внимание на высоком уровне. Отклонения в четыре градуса в сторону снижения или повышения увеличивали вероятность возникновения проблем с вниманием в два раза.

В итоге ученые призвали коллег к разработке и внедрению технологий, таких как "умные дома", для поддержания комфортной температуры в жилых помещениях. Таким образом они предлагают избежать влияния глобального потепления на внимание людей в целом.

Ранее ученые рассказали, передаются ли детям способности и таланты родителей.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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