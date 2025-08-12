#АЭС в Казахстане
Советы

Почему нужно обязательно позволять себе ничего не делать

почему нужно позволять себе ничего не делать, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 20:31 Фото: pixabay
Психологи призвали периодически ничего не делать, чтобы снизить стресс и улучшить когнитивные способности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет PsyPost, идея "ничегонеделания" лежит в основе теории восстановления внимания (Attention Restoration Theory, ART), предложенной психологами Рэйчел и Стивеном Каплан в 1989 году. Они выделили два типа внимания: направленное – требующее усилий и концентрации, например, при работе или изучении информации, – и ненаправленное, когда внимание мягко привлекают звуки природы или движения вокруг, без усилий с нашей стороны.

Отмечается, что отсутствие времени для ненаправленного внимания приводит к "усталости внимания" – состоянию, когда становится все сложнее сосредоточиться, а отвлекающие факторы захватывают нас быстрее. Если раньше моменты ожидания на остановке или в очереди давали мозгу возможность "перезагрузиться", то теперь смартфоны заполняют каждую паузу интенсивным потоком информации, не оставляя пространства для отдыха.

Согласно исследованиям, время, проведенное на природе, снижает активность миндалины – участка мозга, связанного со стрессом и тревогой, улучшает настроение и повышает способность к концентрации. Эксперименты показали, что даже десяти минут созерцания природы достаточно, чтобы повысить результаты когнитивных тестов и снизить усталость внимания.

Проверить теорию можно самостоятельно: выбрать зеленую зону – парк, набережную или лесную тропу – и отложить телефон. Даже в повседневной жизни, вместо того чтобы заполнять скучные моменты прокруткой новостной ленты, можно позволить мыслям свободно блуждать.

По словам экспертов, это "техобслуживание" мозга, необходимое для его эффективной работы.

Ранее была раскрыта неожиданная опасность жары для мозга.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
