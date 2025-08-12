Почему нужно обязательно позволять себе ничего не делать

Психологи призвали периодически ничего не делать, чтобы снизить стресс и улучшить когнитивные способности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет PsyPost, идея "ничегонеделания" лежит в основе теории восстановления внимания (Attention Restoration Theory, ART), предложенной психологами Рэйчел и Стивеном Каплан в 1989 году. Они выделили два типа внимания: направленное – требующее усилий и концентрации, например, при работе или изучении информации, – и ненаправленное, когда внимание мягко привлекают звуки природы или движения вокруг, без усилий с нашей стороны.

Отмечается, что отсутствие времени для ненаправленного внимания приводит к "усталости внимания" – состоянию, когда становится все сложнее сосредоточиться, а отвлекающие факторы захватывают нас быстрее. Если раньше моменты ожидания на остановке или в очереди давали мозгу возможность "перезагрузиться", то теперь смартфоны заполняют каждую паузу интенсивным потоком информации, не оставляя пространства для отдыха.

Согласно исследованиям, время, проведенное на природе, снижает активность миндалины – участка мозга, связанного со стрессом и тревогой, улучшает настроение и повышает способность к концентрации. Эксперименты показали, что даже десяти минут созерцания природы достаточно, чтобы повысить результаты когнитивных тестов и снизить усталость внимания.

Проверить теорию можно самостоятельно: выбрать зеленую зону – парк, набережную или лесную тропу – и отложить телефон. Даже в повседневной жизни, вместо того чтобы заполнять скучные моменты прокруткой новостной ленты, можно позволить мыслям свободно блуждать.

По словам экспертов, это "техобслуживание" мозга, необходимое для его эффективной работы.

