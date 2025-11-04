#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
522.49
601.07
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
522.49
601.07
6.47
Наука и технологии

Ученые выяснили, как ходьба влияет на слух

ходьба, шаги, ученные, исследование, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 23:11 Фото: pixabay
Специалисты из Китая и Германии обнаружили, что ходьба усиливает реакцию мозга на звуки, при этом сила восприятия меняется в зависимости от направления движения. Ранее было известно, что движение влияет на зрение, однако как именно оно влияет на слух – было неизвестно, сообщает Zakon.kz.

Процесс обработки звуков мозгом во время движения исследовала группа ученых под руководством Лию Цао из Чжэцзянского университета и Барбары Хэндель из Вюрцбургского университета. Результаты опытов они опубликовали в издании The Journal of Neuroscience.

"Оказалось, что во время ходьбы мозг лучше "синхронизируется" со звуками, чем при неподвижности. Кроме того, при поворотах мозг усиливал восприятие звука со стороны движения – например, при повороте направо сильнее реагировал на сигнал в правом ухе", – заявили ученные.

При другом эксперименте участникам внезапно включали короткие шумовые всплески. Реакция мозга на такие "помехи" также усиливалась во время ходьбы, особенно если звук исходил сбоку. Ученые считают, что это открытие может помочь в разработке навигационных и слуховых технологий будущего.

Ранее, ученные выяснили что гамма-интерферон, белок, с помощью которого иммунная система борется с инфекциями, может помогать раку почки сопротивляться лечению.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Ученые выяснили, что влияет на ухудшение памяти у пожилых людей
01:21, 17 июля 2025
Ученые выяснили, что влияет на ухудшение памяти у пожилых людей
Ученые выяснили, как работает мозг при голодании
13:00, 23 апреля 2023
Ученые выяснили, как работает мозг при голодании
Ученые выяснили, что биологические часы влияют на рост опухолей мозга
01:16, 19 декабря 2024
Ученые выяснили, что биологические часы влияют на рост опухолей мозга
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: