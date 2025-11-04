Ученые выяснили, как ходьба влияет на слух

Специалисты из Китая и Германии обнаружили, что ходьба усиливает реакцию мозга на звуки, при этом сила восприятия меняется в зависимости от направления движения. Ранее было известно, что движение влияет на зрение, однако как именно оно влияет на слух – было неизвестно, сообщает Zakon.kz.

Процесс обработки звуков мозгом во время движения исследовала группа ученых под руководством Лию Цао из Чжэцзянского университета и Барбары Хэндель из Вюрцбургского университета. Результаты опытов они опубликовали в издании The Journal of Neuroscience.

"Оказалось, что во время ходьбы мозг лучше "синхронизируется" со звуками, чем при неподвижности. Кроме того, при поворотах мозг усиливал восприятие звука со стороны движения – например, при повороте направо сильнее реагировал на сигнал в правом ухе", – заявили ученные.

При другом эксперименте участникам внезапно включали короткие шумовые всплески. Реакция мозга на такие "помехи" также усиливалась во время ходьбы, особенно если звук исходил сбоку. Ученые считают, что это открытие может помочь в разработке навигационных и слуховых технологий будущего.

