Впервые за 50 лет люди могут снова полететь на Луну

NASA намерено отправить четырех астронавтов в путешествие вокруг Луны в рамках миссии "Артемида II". Миссия запланирована на фе6враль 2026 года, сообщает Zakon.kz.

"Артемида II" подразумевает десятидневное путешествие к Луне и обратно на Землю для четырех астронавтов.

Artemis II, which will send four astronauts around the Moon next year, will prepare us for crewed missions to the lunar surface and future Martian missions. https://t.co/cSYV1KcEi9 — NASA (@NASA) September 23, 2025

Астронавты Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох из NASA и Джереми Хансен из Канадского космического агентства не высадятся на Луне, хотя и станут первым экипажем, вышедшим за пределы низкой околоземной орбиты после "Аполлона-17" в 1972 году.

Руководитель полета миссии Джефф Радиган пояснил, что экипаж будет находиться дальше в космосе, чем кто-либо до него.

Цель миссии – испытание ракеты и систем космического корабля для подготовки к посадке на Луну.

Во время миссии экипаж станет своего рода "подопытными кроликами". В ходе экспериментов будет отслеживаться влияние космоса на их тела. Ученые будут выращивать образцы тканей из крови астронавтов, называемые органоидами, как до, так и после их путешествия.

Успех миссии определит, как скоро NASA сможет запустить аппарат Artemis III для фактической посадки на Луну.

