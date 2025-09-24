Впервые за 50 лет люди могут снова полететь на Луну
"Артемида II" подразумевает десятидневное путешествие к Луне и обратно на Землю для четырех астронавтов.
LIVE: Experts are discussing the latest on the Artemis II mission.— NASA (@NASA) September 23, 2025
Artemis II, which will send four astronauts around the Moon next year, will prepare us for crewed missions to the lunar surface and future Martian missions. https://t.co/cSYV1KcEi9
Астронавты Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох из NASA и Джереми Хансен из Канадского космического агентства не высадятся на Луне, хотя и станут первым экипажем, вышедшим за пределы низкой околоземной орбиты после "Аполлона-17" в 1972 году.
Руководитель полета миссии Джефф Радиган пояснил, что экипаж будет находиться дальше в космосе, чем кто-либо до него.
Цель миссии – испытание ракеты и систем космического корабля для подготовки к посадке на Луну.
Во время миссии экипаж станет своего рода "подопытными кроликами". В ходе экспериментов будет отслеживаться влияние космоса на их тела. Ученые будут выращивать образцы тканей из крови астронавтов, называемые органоидами, как до, так и после их путешествия.
Успех миссии определит, как скоро NASA сможет запустить аппарат Artemis III для фактической посадки на Луну.
