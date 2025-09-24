#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
542.8
637.84
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
542.8
637.84
6.49
Наука и технологии

Впервые за 50 лет люди могут снова полететь на Луну

Высадка на Луну, флаг, исследования, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 02:30 Фото: pixabay
NASA намерено отправить четырех астронавтов в путешествие вокруг Луны в рамках миссии "Артемида II". Миссия запланирована на фе6враль 2026 года, сообщает Zakon.kz.

"Артемида II" подразумевает десятидневное путешествие к Луне и обратно на Землю для четырех астронавтов.

Астронавты Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох из NASA и Джереми Хансен из Канадского космического агентства не высадятся на Луне, хотя и станут первым экипажем, вышедшим за пределы низкой околоземной орбиты после "Аполлона-17" в 1972 году.

Руководитель полета миссии Джефф Радиган пояснил, что экипаж будет находиться дальше в космосе, чем кто-либо до него.

Цель миссии – испытание ракеты и систем космического корабля для подготовки к посадке на Луну.

Во время миссии экипаж станет своего рода "подопытными кроликами". В ходе экспериментов будет отслеживаться влияние космоса на их тела. Ученые будут выращивать образцы тканей из крови астронавтов, называемые органоидами, как до, так и после их путешествия.

Успех миссии определит, как скоро NASA сможет запустить аппарат Artemis III для фактической посадки на Луну.

Ранее ученые расшифровали радиосигнал, который летел по Вселенной 10 миллиардов лет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
SpaceX запустила в космос первых туристов
02:15, 11 сентября 2024
SpaceX запустила в космос первых туристов
Скафандр для высадки на Луну представили в NASA
05:45, 16 марта 2023
Скафандр для высадки на Луну представили в NASA
NASA доложило о ходе новой лунной миссии
17:25, 29 января 2023
NASA доложило о ходе новой лунной миссии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: