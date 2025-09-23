Ученые расшифровали радиосигнал, который летел по Вселенной 10 миллиардов лет

В марте 2024 года Земли достиг радиовсплеск из далекой Вселенной, который прибыл сюда примерно после 10 миллиардов лет полета. Астрономы называют его быстрой радиовспышкой (fast radio burst) – FRB 20240304B, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Earth, сигнал длился всего несколько тысячных долей секунды. Но за это время радиовспышки выделяют столько энергии, сколько наше Солнце излучает за несколько дней.

Вспышку локализовали с помощью радиотелескопа MeerKAT, который расположен в Южной Африке. А затем с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба подтвердили галактику, откуда она прибыла.

Эти вспышки достаточно информативны, потому что содержат подсказки о газовых и магнитных полях между их источником и Землей. Каждая из них несет на себе отпечаток материи, через которую прошла.

Считается, что источником радиовспышек являются магнетары, то есть сверхплотные остатки взрывов молодых звезд, с чрезвычайно сильным магнитным полем. Быстрая радиовспышка, проходя сквозь пространство, взаимодействует с ионизированным газом – плазмой, которая составляет большинство видимой материи во Вселенной.

Это оставляет свой отпечаток в радиоволнах и можно вычислить, сколько материи встретила вспышка, странствуя по Вселенной. Поэтому вспышки позволяют уточнить данные о распределении материи во Вселенной и помогают картографировать зоны магнитных полей.

Изучением вспышки занималась международная команда, которую возглавила Маниша Калеб из Университета Сиднея (Австралия). Свои выводы они опубликовали в исследовании.

Ученые определили, что FRB 20240304B имеет красное смещение – они поняли это по длине радиоволн. Это означает, что вспышка произошла, когда Вселенной было всего около 3 миллиардов лет.

