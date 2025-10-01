#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Комета, космос, звезды, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 07:46 Фото: pixabay
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост, сообщает Zakon.kz.

Во время отслеживания межзвездных объектов при расчетах орбит обнаружились аномалии. Одна только комета Борисова (2I/Borisov) 2019 года "вела себя" нормально: у нее был отчетливый хвост, который придавал ей заметное ускорение. С остальными двумя отмечаются неувязки. У продолговатого Оумуамуа (1I/ʻOumuamua) 2017 года не было ни малейших признаков комы либо хвоста, а между тем что-то явно придавало ему ускорение.

Об этом недавно рассказали известный астрофизик из Гарвардского университета (США) Абрахам Леб и его коллеги в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org.

Они обобщили данные более четырех тысяч наблюдений объекта, проведенных до 23 сентября, и для начала рассчитали траекторию объекта только с учетом гравитационного воздействия Солнца и всех крупных объектов нашей системы.

К удивлению ученых, комета оказалась практически идентична реальной – негравитационное ускорение ничтожно. Выходит, влияния реактивной тяги почти нет. Этого можно было ожидать от "сухого" камня, то есть астероида, но известно, что признаки наличия комы и хвоста у 3I/ATLAS заметили еще когда комета была далеко за пределами Главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером.

Более того, ранее исследование показало, что она выбрасывала вещество намного интенсивнее, чем должна была при ее расстоянии от Солнца в тот момент.

Предполагают, что этот парадокс может быть связан с большой массой и размером небесного тела: по мнению ученых, его диаметр составляет по меньшей мере пять километров, поэтому испарение газов с поверхности не способно значительно "сдвигать" его.

По другой версии, так происходит потому, что выброс идет в разные стороны: противоположно направленная тяга равносильна, и это сводит общий эффект почти к нулю.

Ранее ученые засекли огромный межзвездный объект, похожий на космический корабль.

Аксинья Титова
