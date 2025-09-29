#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Ученые засекли огромный межзвездный объект, похожий на космический корабль

Звезды, свет, астрономия, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 06:59 Фото: pexels
Ученые выявили свойства межзвездной кометы 3I/Atlas, которая обладает самым большим эксцентриситетом орбиты из всех открытых межзвездных объектов. Выяснилось, что масса кометы составляет около 33 миллиардов тонн, сообщает Zakon.kz.

Как пишет IFLScience, комету 3I/Atlas впервые обнаружили 1 июля 2025 года. Этот объект двигался по Солнечной системе со скоростью, почти в два раза превышающей скорость предыдущих межзвездных "посетителей", таких как 1I/Оумуамуа и 2I/Борисова.

В новой статье, написанной учеными из Гарвардского университета под руководством астронома Ричарда Клоете, исследователи рассказали, что они узнали о 3I/Atlas. Для этого команда изучила данные, собранные Центром малых планет с 15 мая по 23 сентября 2025 года из 227 обсерваторий по всему миру.

Было установлено, что негравитационное ускорение объекта было довольно небольшим, менее 15 метров в квадрате в день. По мнению команды, это указывает на то, что ядро 3I/Atlas является массивным и сопротивляется изменению ускорения, когда сторона, обращенная к Солнцу, выделяет газ.

Ученые поделились, что 3I/Atlas имеет самое большое из когда-либо наблюдавшихся ядер комет – 128 километров в поперечнике. Профессор Гарвардского университета Ави Лоэб рассказал, что главная загадка объекта заключается в том, почему мы не обнаружили гораздо больше межзвездных объектов, прежде чем обнаружили один такого размера.

"3I/Atlas в 3-5 раз массивнее двух других межзвездных объектов, таких как 1I/Оумуамуа и 2I/Борисова, что представляет собой серьезную аномалию. Учитывая ограниченный запас тяжелых элементов, мы должны были обнаружить около ста тысяч межзвездных объектов размером 0,1 километра, подобных 1I/Оумуамуа, прежде чем найти 3I/Atlas, но до этого мы обнаружили только два межзвездных объекта", – объяснил ученый.

Лоэб не исключает, что это может быть инопланетный космический корабль. Он подчеркнул, что гипотеза о происхождении 3I/Atlas из межзвездного резервуара каменного материала будет несостоятельной, если диаметр ядра кометы на изображении HiRISE окажется больше 5 километров.

Ранее астрономы запечатлели загадочную галактику.

Аксинья Титова
