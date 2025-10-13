#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

15 вспышек на Солнце зафиксировали эксперты за неполные сутки

новые вспышки на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 21:25 Фото: freepik
Ученые зафиксировали 15 вспышек, произошедших на Солнце с начала суток, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Telegram написали сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"С полуночи по московскому времени на Солнце произошло 15 вспышек, три из которых сильные – уровня M", – говорится в сообщении.

Кроме того, показан видеоролик, где восемь вспышек происходят в области №4246.

Согласно приведенному графику, сильные вспышки произошли в 10:26, 14:19 и 18:12 по времени Астаны.

Ранее сообщалось, что на Солнце, вопреки прогнозам, возобновились сильные вспышки.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
