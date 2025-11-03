Солнце взбунтовалось: за сутки ученые зафиксировали третью мощную вспышку

3 ноября на Солнце зарегистрирована очередная вспышка средней мощности класса M3.2 – уже третья за день, сообщает Zakon.kz.

Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики.

По данным специалистов, событие произошло в 15:47 по московскому времени (18:47 по времени Астаны) и длилось около 15 минут.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения – от слабейших класса А до самых сильных класса X. При переходе к следующей категории интенсивность увеличивается в десять раз.

Подобные явления нередко сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури и влиять на работу радиосвязи и спутников.

Ранее в этот же день были отмечены две другие вспышки класса М: М1.6 в 12:25 и М5.0 в 13:11.

