Комета размером с Манхэттен внезапно изменила цвет перед сближением с Землей

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который, по мнению гарвардского астрофизика Ави Леба, может иметь искусственное происхождение, неожиданно изменил цвет по мере приближения к Земле, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается в исследовании американских астрономов, опубликованном на портале Arxiv.org.

По данным ученых, 3I/ATLAS вошел в Солнечную систему несколько месяцев назад и 29 октября прошел перигелий – точку максимального сближения с Солнцем. Сейчас его невозможно наблюдать с Земли, однако за объектом продолжают следить космические обсерватории, отслеживающие активность звезды.

Астрономы Цичэн Чжан и Карл Бэттамс отметили, что за последние дни наблюдений объект внезапно резко увеличил яркость, а излучаемый свет перешел из красной в синюю часть спектра. Такое поведение, по словам исследователей, не соответствует типичным характеристикам межзвездных тел.

Ави Леб считает, что подобное изменение цвета "невозможно при естественных условиях" и может указывать на неизвестный физический процесс – или даже на искусственную природу объекта. Авторы публикации признают, что пока не могут объяснить происходящее и планируют продолжить наблюдения в ближайшие недели.

Ранее мы писали, что профессор Гарвардского университета Ави Леб предположил, что межзвездный объект 3I/ATLAS, проходящий через Солнечную систему, может быть создан искусственно и выполнять разведывательную миссию.