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Наука и технологии

К Земле приближается таинственный межзвездный объект

галактика, звезды, астрономы, ученые , фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2025 01:10 Фото: pixabay
Астроном из Гарварда Ави Леб сообщил о приближении к Земле загадочного межзвездного объекта, который может оказаться искусственного происхождения, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Daily Mail.

Речь идет о небесном теле с обозначением 3I/ATLAS, впервые зафиксированном 1 июля. По словам Леба, этот объект не только имеет необычно крупные размеры для межзвездного тела, но и может представлять потенциальную угрозу.

"Если это – инопланетный корабль, он может нести зонд или даже оружие", – предположил ученый, отметив, что объект может достичь околоземного пространства в период с 21 ноября по 5 декабря 2025 года.

Ави Леб известен своими смелыми гипотезами о внеземной жизни и уже не впервые предполагает, что в Солнечную систему могут проникать искусственные объекты, созданные неизвестной цивилизацией. Сейчас он активно следит за траекторией 3I/ATLAS и призывает научное сообщество обратить внимание на этот феномен.

А ранее стало известно, что в августе 2025 года ожидается три периода с возмущенной магнитосферой, однако сильных магнитных бурь не предвидится. Геомагнитная обстановка в целом будет спокойной. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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