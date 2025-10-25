#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Комета размером с Манхэттен вызвала тревогу у ученых

Комета, ученые, НЛО, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2025 00:34 Фото: pixabay
Профессор Гарвардского университета Ави Леб предположил, что межзвездный объект 3I/ATLAS, проходящий через Солнечную систему, может быть создан искусственно и выполнять разведывательную миссию, cообщает Zakon.kz.

Об этом пишет New York Post.

По словам ученого, объект был обнаружен в июле и сразу вызвал подозрения из-за своих аномальных характеристик. Согласно данным телескопа Джеймса Уэбба, его масса может достигать 33 миллиардов тонн, что делает 3I/ATLAS как минимум в тысячу раз массивнее всех ранее зафиксированных межзвездных тел.

Леб задался вопросом, почему столь крупный объект оказался во внутренней части Солнечной системы, тогда как раньше наблюдались только небольшие межзвездные тела. Он также обратил внимание на негравитационное ускорение, необычную траекторию и аномальное сближение с Юпитером, Венерой и Марсом.

Ученый подчеркнул, что у 3I/ATLAS зафиксирован антихвост – поток частиц, направленный к Солнцу, а также выброс никеля без признаков железа. При этом сплав тетракарбонила никеля, обнаруженный в выбросах, ранее встречался только в процессах, связанных с человеческим производством.

Астрофизик не исключает, что объект может быть инопланетным зондом, направленным к Земле с исследовательскими или потенциально враждебными целями. "Это как свидание вслепую: мы надеемся на дружелюбие, но должны быть готовы ко всему", – заявил Леб.

В NASA, в свою очередь, сообщили, что комета не представляет угрозы, однако Международная сеть предупреждения об астероидах (IAWN) уже начала постоянный мониторинг траектории.

Леб добавил, что если 3I/ATLAS вскоре исчезнет из поля зрения после сближения с Солнцем, это может стать доказательством того, что объект использует гравитацию звезды для изменения курса – как настоящий космический аппарат.

Ранее сообщалось, что исследователи снова утверждают, что некоторые модели ИИ "сопротивляются" отключению.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
