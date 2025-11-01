#Народный юрист
Наука и технологии

Ученые узнали, как выглядит самая глубоководная рыба в мире

Съемка под водой, рыбы, дно океана, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 02:59 Фото: скриншот видео/IFLScience
В 2023 году ученые обнаружили и сняли на камеру рыбу на глубине более 8 километров, установив новый рекорд для глубоководных рыб, сообщает Zakon.kz.

Как пишет IFLScience, рыба была обнаружена у берегов Японии, в желобе Идзу-Огасавара у западного края Тихого океана.

Именно здесь ученые запечатлели неизвестный вид Pseudoliparis, разновидности морских слизней, на невероятной глубине 8336 метров, побив предыдущий рекорд по самой глубоководной рыбе, найденной на глубине 8178 метров в знаменитой Марианской впадине.

Команда, работающая на исследовательском судне DSSV Pressure Drop, пришла к выводу, что более высокая температура в Идзу-Огасавара позволит существам жить на большей глубине, поэтому они решили провести исследование.

Правота команды подтвердилась: они поймали Pseudoliparis belyaevi на глубине 8022 метра и засняли на видео тот же род, но неизвестный вид на глубине 8336 метров.

При этом более теплых желобов такой же глубины не существует, поэтому "если кто-то и найдет рыбу на большей глубине, это будет незначительно", сказал Джеймисон.

Именно морские слизни адаптировались к глубинам, превышающим возможности выживания любого другого позвоночного, поскольку они, не относятся к глубоководным видам и обитают на мелководье. На этих глубинах эти рыбы длиной 20-25 сантиметров питаются мелкими ракообразными, которые, в свою очередь, питаются остатками пищи, падающими в впадину после гибели обитателей поверхностных вод.

Ранее в Антарктиде обнаружили лед возрастом 6 миллионов лет с таинственным содержанием.

Аксинья Титова
