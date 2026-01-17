#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-16°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-16°
$
512.16
594.72
6.57
Наука и технологии

Океанологи открыли единственную в мире теплокровную рыбу, нарушающую законы природы

Рыба, океан, лодка, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2026 02:30 Фото: Facebook
На глубине сотен метров под водой обитает единственная в мире полностью теплокровная рыба. В 2015 году ученые выяснили, что красноперый опах, как и млекопитающие, циркулирует нагретую кровь по всему телу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет IFLScience, также красноперого опаха называют "лунной рыбой". В издании подчеркнули, что для рыб логично быть холоднокровными из-за того, как они дышат.

Вместо того, чтобы извлекать кислород из воздуха, они получают его из морской воды, проходящей через кровеносные сосуды в их жабрах. Океан холодный, поэтому логично, что кровь рыб имеет ту же температуру, однако красноперый опах нарушает это правило.

Ученые заметили, что красноперый опах всегда теплее, чем вода в окружении рыбы. Более того, они обратили внимание на то, что тепло не было связано с движением и было постоянным во всем теле рыбы, включая сердце.

Исследователи изучили анатомию и физиологию красноперого опаха и обнаружили нечто любопытное в жабрах рыбы:

Сеть сосудов создает своего рода противоточный теплообмен в кровотоке жабр, то есть теплая кровь, покидающая тело, нагревает холодную кровь, возвращающуюся из жабр, объяснили в издании.

Ничего подобного в жабрах рыб раньше не наблюдалось. Ученые узнали, что такой механизм предотвращает потерю тепла при обмене кислородом.

Фото: wikipedia

Это позволяет красноперому опаху быть полностью теплокровной рыбой и поддерживать температуру крови на 5 °C выше, чем температура окружающей воды. Также ученые узнали, что красноперый опах плавает быстрее и видит лучше, чем другие рыбы из его окружения.

Ранее в Индийском океане нашли змею, которой не должно было быть.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Ученые узнали, как выглядит самая глубоководная рыба в мире
02:59, 02 ноября 2025
Ученые узнали, как выглядит самая глубоководная рыба в мире
Названа единственная страна в мире, которая может самостоятельно прокормить себя без помощи извне
05:59, 23 декабря 2025
Названа единственная страна в мире, которая может самостоятельно прокормить себя без помощи извне
Океанологи раскрыли тайну аномально "холодного пятна" в океане
04:59, 01 июля 2025
Океанологи раскрыли тайну аномально "холодного пятна" в океане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: