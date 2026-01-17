Океанологи открыли единственную в мире теплокровную рыбу, нарушающую законы природы

На глубине сотен метров под водой обитает единственная в мире полностью теплокровная рыба. В 2015 году ученые выяснили, что красноперый опах, как и млекопитающие, циркулирует нагретую кровь по всему телу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет IFLScience, также красноперого опаха называют "лунной рыбой". В издании подчеркнули, что для рыб логично быть холоднокровными из-за того, как они дышат.

Вместо того, чтобы извлекать кислород из воздуха, они получают его из морской воды, проходящей через кровеносные сосуды в их жабрах. Океан холодный, поэтому логично, что кровь рыб имеет ту же температуру, однако красноперый опах нарушает это правило.

Ученые заметили, что красноперый опах всегда теплее, чем вода в окружении рыбы. Более того, они обратили внимание на то, что тепло не было связано с движением и было постоянным во всем теле рыбы, включая сердце.

Исследователи изучили анатомию и физиологию красноперого опаха и обнаружили нечто любопытное в жабрах рыбы:

Сеть сосудов создает своего рода противоточный теплообмен в кровотоке жабр, то есть теплая кровь, покидающая тело, нагревает холодную кровь, возвращающуюся из жабр, объяснили в издании.

Ничего подобного в жабрах рыб раньше не наблюдалось. Ученые узнали, что такой механизм предотвращает потерю тепла при обмене кислородом.

Фото: wikipedia

Это позволяет красноперому опаху быть полностью теплокровной рыбой и поддерживать температуру крови на 5 °C выше, чем температура окружающей воды. Также ученые узнали, что красноперый опах плавает быстрее и видит лучше, чем другие рыбы из его окружения.

