Еще одна мощная вспышка произошла на Солнце: ученые предупредили о воздействии на Землю

Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН заявили, что новая красивая вспышка на Солнце, по-видимому, станет первым событием, которое повлияет на Землю, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 5 ноября 2025 года, стало известно из Telegram-канала лаборатории:

"На Солнце, судя по всему, заканчивается время, в течение которого можно было "бесплатно" любоваться красивыми взрывами. Активные центры, производя красивые фейерверки, все это время тихой сапой двигались к линии Солнце – Земля и первый из них, область 4274, похоже, сегодня пересек границу, за которой начнет взимать плату за просмотр. Около 1,5 часа назад, в 14:19 (в 16:19 по времени Астаны. – Прим. ред.), здесь зарегистрирована вспышка уровня M7.4 (до балла X ей не хватило около 30%), которая гарантированно повлияет на Землю. Строго говоря, пока нет модели, и пока даже нет данных с коронографов, но вся совокупность данных говорит, что плазменное облако на этот раз пройдет по планете краем в ночь с пятницы на субботу".

По данным ученых, центральные плотные части вспышечных выбросов при этом пока все еще направлены мимо Земли, поэтому речь идет об умеренном краевом воздействии.

"Прямой фронтальный приход плазменных облаков станет возможным, только начиная с пятницы-субботы, то есть не ранее чем через 2-3 суток. В этой связи практическую значимость представляет вопрос, на каком уровне будет к этому времени вспышечная активность. Пока ответа на него нет. За исключением молодого активного центра, скрытого пока за краем Солнца, который произвел утром вспышку X1.1, оба центра на видимой стороне являются старыми и должны были выдохнуться еще неделю назад". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Но, как отметили ученые, пока не выдыхаются.

"В целом, учитывая, что их срок жизни уже достиг почти месяца, вероятность, что они начнут распадаться в ближайшие 2-3 дня, кажется небольшой. Так что, скорее всего, магнитосфере Земли в конце недели придется подтвердить свои защитные тактико-технические характеристики". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Чуть ранее ученые сообщали, что незначительные магнитные бури ударят по Земле. Также отмечалось, что два больших выброса плазмы (3 ноября и 4 ноября), согласно результатам моделирования, проходят мимо Земли.