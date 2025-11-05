#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
522.49
601.07
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
522.49
601.07
6.47
Наука и технологии

Еще одна мощная вспышка произошла на Солнце: ученые предупредили о воздействии на Землю

Солнце, вспышка, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 18:17 Фото: Telegram/lpixras
Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН заявили, что новая красивая вспышка на Солнце, по-видимому, станет первым событием, которое повлияет на Землю, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 5 ноября 2025 года, стало известно из Telegram-канала лаборатории:

"На Солнце, судя по всему, заканчивается время, в течение которого можно было "бесплатно" любоваться красивыми взрывами. Активные центры, производя красивые фейерверки, все это время тихой сапой двигались к линии Солнце – Земля и первый из них, область 4274, похоже, сегодня пересек границу, за которой начнет взимать плату за просмотр. Около 1,5 часа назад, в 14:19 (в 16:19 по времени Астаны. – Прим. ред.), здесь зарегистрирована вспышка уровня M7.4 (до балла X ей не хватило около 30%), которая гарантированно повлияет на Землю. Строго говоря, пока нет модели, и пока даже нет данных с коронографов, но вся совокупность данных говорит, что плазменное облако на этот раз пройдет по планете краем в ночь с пятницы на субботу".

По данным ученых, центральные плотные части вспышечных выбросов при этом пока все еще направлены мимо Земли, поэтому речь идет об умеренном краевом воздействии.

"Прямой фронтальный приход плазменных облаков станет возможным, только начиная с пятницы-субботы, то есть не ранее чем через 2-3 суток. В этой связи практическую значимость представляет вопрос, на каком уровне будет к этому времени вспышечная активность. Пока ответа на него нет. За исключением молодого активного центра, скрытого пока за краем Солнца, который произвел утром вспышку X1.1, оба центра на видимой стороне являются старыми и должны были выдохнуться еще неделю назад".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Но, как отметили ученые, пока не выдыхаются.

"В целом, учитывая, что их срок жизни уже достиг почти месяца, вероятность, что они начнут распадаться в ближайшие 2-3 дня, кажется небольшой. Так что, скорее всего, магнитосфере Земли в конце недели придется подтвердить свои защитные тактико-технические характеристики".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Чуть ранее ученые сообщали, что незначительные магнитные бури ударят по Земле. Также отмечалось, что два больших выброса плазмы (3 ноября и 4 ноября), согласно результатам моделирования, проходят мимо Земли.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Два "огненных костра" на Солнце: вспышки достигли уровня М
12:32, 13 октября 2025
Два "огненных костра" на Солнце: вспышки достигли уровня М
Один из самых крупных протуберанцев выброшен с Солнца: обрушатся ли на Землю магнитные бури
15:44, 14 октября 2025
Один из самых крупных протуберанцев выброшен с Солнца: обрушатся ли на Землю магнитные бури
Земля – в зоне действия гигантской дыры на Солнце: чем это опасно
11:22, 20 августа 2025
Земля – в зоне действия гигантской дыры на Солнце: чем это опасно
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: