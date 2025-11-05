#Народный юрист
Наука и технологии

Магнитные бури ударят по Земле

выброс плазмы на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 09:45 Фото: xras.ru
Вечером 4 ноября и ночью 5 ноября приборы зарегистрировали на Солнце две мощные вспышки высшего уровня X, сообщает Zakon.kz.

По информации Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, источник первой вспышки (уровень X1.9) – активная область Солнца, которая ранее "обстреливала" облаками плазмы межзвездный объект 3I/ATLAS.

"По предварительным измерениям, наиболее плотное ядро выброса было направлено под углом около 55 градусов по отношению к направлению Земли. Таким образом, прямых ударов по планете точно не будет, а касательные взаимодействия в любом случае будут сильно смягчены и не должны привести к геомагнитным бурям выше уровня 3 по 5-балльной шкале", – отметили ученые.

И примерно через пять часов произошла вторая вспышка, балл – X1.1. В лаборатории сообщили, что это событие было на обратной стороне Солнца и никак не может повлиять на Землю.

"Честно говоря, до данного момента текущий всплеск активности рассматривался как относительно случайный. На звезде сформировались два активных центра, которые рано или поздно выдохнутся, и все вернется на круги своя. То, что на Солнце за короткое время сформировался уже третий центр, способный производить X вспышки, причем расположенный в ином, южном, полушарии, переводит текущий рост активности из случайного в более системный, а, соответственно, возможно в более долгосрочный", – рассуждают ученые.

Они также отметили, что сам факт формирования Солнцем двух X вспышек подряд является довольно редким.

"За прошедшую первую четверть XXI века на Солнце было зарегистрировано чуть более 240 вспышек X класса, что означает, что в среднем они происходят в среднем менее, чем раз в месяц. В текущем году последний раз что-то близкое наблюдалось 3 и 4 января, когда произошло три вспышки уровня X за сутки. Но и тогда интервалы составляли около 10-12 часов. С этой точки зрения произошедшее событие является уникальным как минимум в масштабах года, а, скорее всего, и на более длительном интервале времени", – добавили в лаборатории.

Днем 4 ноября ученые лаборатории предупреждали о росте солнечной активности и выходе на видимую с Земли сторону двух больших "вспышечных" центров.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
