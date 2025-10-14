#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Наука и технологии

Один из самых крупных протуберанцев выброшен с Солнца: обрушатся ли на Землю магнитные бури

Солнце, выброс протуберанца, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 15:44 Фото: Telegram/lpixras
Сегодня, 14 октября, с Солнца был выброшен один из крупнейших в 2025 году протуберанцев. Об этом заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, сообщает Zakon.kz.

Комментируя произошедшее, ученые отметили, что "одной головной болью меньше", добавив, что "сегодня, скорее всего, был последний день, когда про это можно было сказать – это просто красиво".

"В интервале времени между 2 и 4 часами ночи по московскому времени (между 04:00 и 06:00 по времени Астаны. – Прим. ред.) с Солнца был выброшен один из самых крупных в этом году протуберанцев, наблюдавшийся последние несколько дней на восточном краю звезды и все это время понемногу смещавшийся в сторону Земли... Протуберанцы такого размера всегда выбрасываются Солнцем в космос, так как это единственный способ для звезды избавиться от структуры такого размера".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

По подсчетам ученых, 15 октября "плазменное волокно должно было выйти в положение, с которого после отрыва ударило бы по планете краем, а если бы смогло удержаться на Солнце до пятницы, то произошел бы уже прямой удар по Земле".

"Последствия такого события в этом году уже один раз приходилось наблюдать. Четыре с половиной месяца назад, 1 июня, прямой удар выброшенного с Солнца крупного протуберанца (меньшего размера) вызвал магнитные бури уровня G4, продолжавшиеся в сумме около 4 суток".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

По данным с коронографов, плазменное волокно по состоянию на настоящий момент должно было уже удалиться от Солнца на расстояние около 20 млн км. Траектория его, как считают ученые, "пройдет точно между планетами Меркурий и Земля, ни одна из которых, судя по всему, в итоге задета не будет".

Таким образом, Земле после выброса с Солнца одного из самых крупных в этом году протуберанцев магнитные бури не грозят.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 15:44
Два "огненных костра" на Солнце: вспышки достигли уровня М

Ранее сообщалось, что на Солнце были зафиксированы 15 вспышек за неполные сутки. Подробнее об этом можете прочитать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Новым акимом Семея избран Адлет Кожанбаев
15:52, Сегодня
Новым акимом Семея избран Адлет Кожанбаев
Самая сильная за 3 месяца магнитная буря обрушилась на Землю
10:53, 15 сентября 2025
Самая сильная за 3 месяца магнитная буря обрушилась на Землю
Определены даты пика магнитных бурь, которые обрушатся на Землю в выходные
12:59, 12 сентября 2025
Определены даты пика магнитных бурь, которые обрушатся на Землю в выходные
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: