Один из самых крупных протуберанцев выброшен с Солнца: обрушатся ли на Землю магнитные бури

Сегодня, 14 октября, с Солнца был выброшен один из крупнейших в 2025 году протуберанцев. Об этом заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, сообщает Zakon.kz.

Комментируя произошедшее, ученые отметили, что "одной головной болью меньше", добавив, что "сегодня, скорее всего, был последний день, когда про это можно было сказать – это просто красиво".

"В интервале времени между 2 и 4 часами ночи по московскому времени (между 04:00 и 06:00 по времени Астаны. – Прим. ред.) с Солнца был выброшен один из самых крупных в этом году протуберанцев, наблюдавшийся последние несколько дней на восточном краю звезды и все это время понемногу смещавшийся в сторону Земли... Протуберанцы такого размера всегда выбрасываются Солнцем в космос, так как это единственный способ для звезды избавиться от структуры такого размера". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

По подсчетам ученых, 15 октября "плазменное волокно должно было выйти в положение, с которого после отрыва ударило бы по планете краем, а если бы смогло удержаться на Солнце до пятницы, то произошел бы уже прямой удар по Земле".

"Последствия такого события в этом году уже один раз приходилось наблюдать. Четыре с половиной месяца назад, 1 июня, прямой удар выброшенного с Солнца крупного протуберанца (меньшего размера) вызвал магнитные бури уровня G4, продолжавшиеся в сумме около 4 суток". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

По данным с коронографов, плазменное волокно по состоянию на настоящий момент должно было уже удалиться от Солнца на расстояние около 20 млн км. Траектория его, как считают ученые, "пройдет точно между планетами Меркурий и Земля, ни одна из которых, судя по всему, в итоге задета не будет".

Таким образом, Земле после выброса с Солнца одного из самых крупных в этом году протуберанцев магнитные бури не грозят.

Ранее сообщалось, что на Солнце были зафиксированы 15 вспышек за неполные сутки. Подробнее об этом можете прочитать здесь.