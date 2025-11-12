#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Сильнейшая магнитная буря ударила по Земле: космические аппараты дают сбой

солнце, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 09:54 Фото: xras.ru
Очень сильная магнитная буря планетарного масштаба, почти достигшая высшего уровня G5, происходит на Земле, сообщает Zakon.kz.

Как пишут в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, это связано с приходом первого из трех плазменных облаков, ожидающихся в течение сегодняшних суток.

"Текущий уровень события составляет G4.66 и не достает до высшего значение всего 1/3 балла. Геомагнитная ситуация на данный момент выглядит необъяснимо отличающейся от прогноза. К планете ночью должен был прийти только первый, самый слабый, из трех ожидающихся плазменных выбросов, вызвав слабые бури уровня G1-G2. Основной пик воздействия прогнозировался и по-прежнему прогнозируется в середине суток. Единственное объяснение состоит в том, что движущееся сейчас последним облако плазмы от вчерашней, самой сильной, вспышки года X5.1, из-за своих измеренных рекордных скоростей уже догнало распространявшиеся впереди более медленные плазменные облака и сейчас толкает и сдавливает их, резко увеличивая температуру, плотность и магнитные характеристики", – рассуждают ученые.

Фото: xras.ru

В лаборатории также указали, что космические аппараты, работающие около Земли и измеряющие параметры солнечного ветра, в последние часы передают сильно искаженные значения.

"По неизвестной причине NOAA сменило основной аппарат для измерения параметров солнечного ветра ACE на резервный DSCOVR, который работает очень нестабильно и производит в настоящий момент много сбоев. Из поступающих "битых" данных можно лишь понять, что в окрестностях Земли регистрируются исключительно высокие плотность и температура плазмы, превышающие обычные в десятки раз, а также очень большие значения индукции магнитного поля, находящиеся на уровне исторических пиков", – отмечается в публикации.

При этом предполагается, что основной выброс плазмы от вспышки X5.1 к планете еще не пришел.

"В настоящий момент сохраняется надежда, что на наблюдающемся экстремальном уровне находятся параметры лишь фронтальных структур плазмы, и далее интенсивность воздействия на Землю хоть немного снизится. Прогноз на сутки по сути отсутствует. Современные модели не способны корректно обсчитывать подобные экстремальные события. Остается ждать в течение суток удар основного из трех солнечных выбросов, а также в его ожидании рассчитывать хотя бы на некоторый промежуточный спад воздействия в ближайшие часы", – отметили в лаборатории.

При этом происходит очень интенсивное воздействие солнечных заряженных частиц на космические аппараты.

"По данным околоземного спутника GOES-R, плотность протонов с энергиями более 10 МэВ повышена в настоящий момент примерно в 10 тысяч раз. Потоки частиц с энергиями 100 МэВ увеличены примерно в 200-300 раз. Находящийся на большом удалении от Земли, вне защитного действия магнитосферы, космический аппарат SOHO, фактически, не предоставляет в данный момент данных о Солнце, так как детекторы телескопов полностью засыпаны следами от бьющих по ним энергичным частицам, разглядеть изображение за которыми можно лишь с большим трудом. Как уже отмечалось ранее, NOAA по пока непонятным причинам несколько часов назад прекратило передавать данные с космического аппарата ACE, расположенного в этой же локации и предназначенного для прямого измерения параметров солнечного ветра. При этом о сбоях или выходе аппарата из строя также не сообщалось. В настоящее время измерения, хотя и в очень искаженном виде, идут с резервного аппарата DSCOVR", – добавили в лаборатории.

11 ноября в Лаборатории солнечной астрономии предупреждали о надвигающемся самом сильном ударе солнечного ветра по Земле за весь 25-й солнечный цикл.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
