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Мощная магнитная буря накрыла Землю

Мощная магнитная буря накрыла Землю , фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 22:48 Фото: pixabay
Магнитная буря очень сильного уровня наблюдается на Земле 24 марта 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Возмущенность магнитного поля Земли в настоящее время достигла уровня G4, означающего "очень сильно" по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 – "экстремально сильно", а G1 – "слабо".

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, космическая непогода надвигается на Землю после взрыва на Солнце, который произошел прямо на линии между двумя планетами.

По информации ученых, магнитная буря продолжится в течение суток – весь день 25 марта. Активная фаза магнитных возмущений может продолжаться около 10-12 часов.

Научные исследования показывают, что магнитные бури могут вызывать у некоторых людей головные боли, нарушения сна, усталость и даже изменения в психоэмоциональном состоянии. Согласно изучению активности геомагнитного поля, к наиболее уязвимым группам по воздействию магнитных бурь относятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее сообщалось, что редкая и массивная комета с дьявольским прозвищем пройдет мимо Земли впервые за 71 год и может быть видна во время долгожданного полного солнечного затмения в Америке 8 апреля.

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