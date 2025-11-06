#Народный юрист
Наука и технологии

Сильные магнитные бури обрушились на Землю

Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 11:14 Фото: pixabay
Под утро 6 ноября на Земле зарегистрировали магнитные бури планетарного масштаба, сообщает Zakon.kz.

Как указали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, в настоящее время геомагнитный индекс Kp находится в диапазоне от G2 до G3, то есть от средних до сильных бурь.

"Причина бурь понятна и, к сожалению, довольно неприятна. К Земле пришли выбросы плазмы от самых первых вспышек, которые произошли 2-3 суток назад, когда активные центры еще находились на самом краю Солнца и по прогнозу с такого положения вообще не имели шансов затронуть планету. Это означает, что облака плазмы выбрасываются сейчас не радиально, а в исходном смещении в сторону Земли, а кроме того, имеют заметно большие углы распространения и скорости, чем это ранее предполагалось при расчетах. Это наводит на довольно пессимистичные размышления о прогнозе за завтрашний день", – говорится в сообщении.

Буря и возмущения продлятся около суток. И, вероятно, не прекратятся, так как 7 ноября просто перейдут в основную фазу, когда к Земле начнут приходить основные массы выброшенной плазмы, запустив еще более сильные геомагнитные процессы.

О магнитных бурях ученые предупреждали, но их "нашествия" ожидали позже.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
