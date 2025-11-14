Самая загруженная площадка для запусков ракет в мире установила новый рекорд

С мыса Канаверал 11 ноября стартовала очередная ракета Falcon 9 компании SpaceX с 29 спутниками Starlink. Это был 94-й орбитальный пуск с космического побережья Флориды в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Как передают аналитики портала Arstechnica, этот запуск побил предыдущий рекорд по количеству запусков спутников за календарный год с самой загруженной стартовой площадки мира.

Всего по миру к настоящему моменту состоялось 259 запусков, а к концу года их число может достичь 300 – вдвое больше, чем в 2021-м.

Запуски SpaceX стали настолько привычными, что на них почти не приходят зрители – хотя когда-то каждый старт собирал толпы. Теперь взлет ракеты вызывает не больший интерес, чем обычный рейс в аэропорту. Настоящая публика собирается лишь на редкие события – вроде испытаний Starship или дебюта New Glenn.

Тем не менее космические пуски остаются делом рискованным: ракеты работают в экстремальных условиях, без дублирующих систем, и ни одна не может сравниться по надежности с самолетом.

Рост числа запусков связан прежде всего с массовым производством и многоразовостью Falcon 9, которая за пять лет изменила рынок. Также на рынок выходят новые тяжелые ракеты – New Glenn, Vulcan, Neutron, Terran R, Eclipse, – однако, что мощностей все равно не хватит: к концу десятилетия отрасль останется перегруженной спросом, а борьба за место в очереди к орбите только усилится.

