Повреждения нашли на Байконуре после запуска ракеты – "Роскосмос"

"Роскосмос" 27 ноября сообщил, что после запуска ракеты к Международной космической станции (МКС) на месте старта были обнаружены повреждения, сообщает Zakon.kz

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале организации, ракета космического назначения стартовала в штатном режиме, без замечаний. Корабль успешно пристыковался к Международной космической станции. Экипаж находится на борту, самочувствие хорошее.

"Был произведен осмотр места старта, как это происходит каждый раз после выведения ракеты. Выявлено повреждение ряда элементов стартового стола. После пуска могут появляться повреждения, поэтому в мировой практике обязателен подобный осмотр. Сейчас ведется оценка состояния стартового комплекса", – говорится в сообщении.

Для восстановления есть все необходимые резервные элементы, и в ближайшее время повреждения будут устранены, заверили в Роскосмосе.

Ранее сообщалось, что в Казнете появилось видео, на котором жители области Улытау показывают обнаруженные на земле металлические обломки. Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана сообщило, что фрагменты могут относиться к первой ступени ракеты-носителя "Союз МС-28".

27 ноября 2025 года с Байконура стартовала ракета‑носитель "Союз‑2.1а", которая отправила в космос корабль "Союз МС‑28" с новым экипажем Международной космической станции (МКС).

