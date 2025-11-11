#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Выяснилось, почему небо на Земле голубого цвета, а в космосе – черного

Планета, космос, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 03:30 Фото: pexels
Ученые ответили на волнующий многих вопрос: почему небо голубое, если в космосе пространство вокруг Земли достаточно темное, сообщает Zakon.kz.

Как рассказывает Union University, свет исходит от звезд и галактик, но они расположены на огромном расстоянии друг от друга, и между ними – тьма. И это одна из причин, почему космос черного цвета.

В космосе нет атмосферы, которая могла бы отражать и рассеивать солнечный свет. Поскольку там вакуум, значит нет ни воздуха, ни пыли, ни других частиц, которые участвуют в этом процессе на Земле.

К тому же, Вселенная расширяется, и свет отдаленных объектов остается в диапазоне, который попросту невидим человеческому глазу. Этот эффект называется доплеровским сдвигом. Поэтому даже если бы у света было достаточно времени, чтобы достичь Земли, вы все равно не смогли бы увидеть свет самых удаленных звезд своими глазами. И ночное небо не было бы полностью освещено, пишет ресурс Space.com.

Ученые считают, что в конце концов все звезды погаснут – те, что подобны Солнцу, существуют всего около 10 миллиардов лет. Предполагается, что через триллионы лет Вселенная погрузится во тьму. В этом далеком будущем в ней будут существовать только остатки звезд и черные дыры.

Ранее ученые поймали первый сигнал с инопланетного объекта, летящего к Земле.

Аксинья Титова
