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Увеличивающий риск депрессии продукт обнаружили ученые

Связь между сладкими напитками и депрессией , фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 18:40 Фото: pixabay
Исследователи выявили связь между употреблением сладких напитков и риском развития ментальных проблем, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Affective Disorders.

В центре эксперимента оказались более 188 тыс. человек, которые заполнили по крайней мере один диетический опросник и не имели депрессии и тревожных расстройств на исходном уровне из UK-Biobank.

Так, в течение среднего периода наблюдения, составлявшего 11,15 года, было зарегистрировано 5884 (3,12 %) участника с эпизодами депрессии и 6445 (3,42 %) с тревожными расстройствами.

При этом у лиц в возрасте до 60 лет, употреблявших больше одной порции сладких напитков в день, был выявлен более высокий риск развития депрессивных расстройств, тогда как потребление чистых фруктовых, овощных соков и кофе было связано с более низким риском депрессивных расстройств.

У лиц старше 60 более высокое потребление соков и кофе также было связано с более низким риском депрессии и тревожных расстройств, хотя особой связи между сладкими напитками и психическим здоровьем не выявилось.

Ученые пришли к выводу: отдельные напитки по-разному связаны с депрессией и тревожными расстройствами в разных возрастных группах, что подчеркивает потенциальную связь разумного выбора напитков с уменьшением риска для психического здоровья.

Ранее эндокринологи подробно рассказали, как правильно есть фрукты, чтобы поддерживать здоровье и контролировать вес.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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