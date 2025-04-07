Увеличивающий риск депрессии продукт обнаружили ученые

Исследователи выявили связь между употреблением сладких напитков и риском развития ментальных проблем, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Affective Disorders.

В центре эксперимента оказались более 188 тыс. человек, которые заполнили по крайней мере один диетический опросник и не имели депрессии и тревожных расстройств на исходном уровне из UK-Biobank.

Так, в течение среднего периода наблюдения, составлявшего 11,15 года, было зарегистрировано 5884 (3,12 %) участника с эпизодами депрессии и 6445 (3,42 %) с тревожными расстройствами.

При этом у лиц в возрасте до 60 лет, употреблявших больше одной порции сладких напитков в день, был выявлен более высокий риск развития депрессивных расстройств, тогда как потребление чистых фруктовых, овощных соков и кофе было связано с более низким риском депрессивных расстройств.

У лиц старше 60 более высокое потребление соков и кофе также было связано с более низким риском депрессии и тревожных расстройств, хотя особой связи между сладкими напитками и психическим здоровьем не выявилось.

Ученые пришли к выводу: отдельные напитки по-разному связаны с депрессией и тревожными расстройствами в разных возрастных группах, что подчеркивает потенциальную связь разумного выбора напитков с уменьшением риска для психического здоровья.

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