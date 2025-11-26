#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Диабет и депрессия: неприятное открытие ученых

девушка с депрессией, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 10:33 Фото: pixabay
Ирландские ученые провели исследование в 18 странах Европы среди людей старше 50 лет и выяснили, что вероятность развития тяжелых симптомов депрессии у людей с диабетом и риск возникновения диабета у пациентов с выраженной депрессией увеличиваются одинаково, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования представили на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Вене в сентябре 2025 года.

В исследовании приняли участие более 45 000 человек среднего возраста (57% женщин). Данные собрали из трех крупных лонгитюдных европейских проектов с периодом наблюдения до 11 лет. Эксперты учитывали возраст, пол, индекс массы тела, курение и физическую активность, а также наличие у участника диабета (1-го или 2-го типа) и его оценку симптомов депрессии (шкалы CES-D и EURO-D).

Ученые установили:

  • у людей с тяжелой депрессией риск развития диабета на 15% выше по сравнению с теми, у кого симптомы выражены слабо;
  • у пациентов с диабетом вероятность возникновения депрессии повышается на 48% по сравнению с людьми без диабета.

Эти закономерности оказались устойчивыми и не зависели от качества медицинской помощи, расходов на лечение, экономических факторов или социального неравенства в разных странах.

Между странами наблюдались заметные различия. Для сравнения ученые взяли Австрию. В Нидерландах риск диабета оказался на 65% ниже, чем в Австрии, тогда как в Португалии он был выше на 90%. По уровню распространенности тяжелых депрессивных симптомов лидировала Италия – показатели превышали австрийские на 150%. Наименьший уровень депрессии зафиксирован в Дании, где риск был на 20% ниже.

Единственным фактором, усиливающим связь между диабетом и депрессией, оказался индекс массы тела (ИМТ). У людей с диабетом рост ИМТ на один пункт увеличивал вероятность тяжелых симптомов депрессии на 2,1%, тогда как у лиц без диабета – на 1,3%.

Исследование прокомментировал врач-нарколог, профессор КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, президент эксперт Национальной Ассоциации "Денсаулык" Сагат Алтынбеков. По его словам, исследование подчеркивает тесную взаимосвязь физического и психического здоровья.

"Диабет и депрессия – это два состояния, которые взаимно усиливают друг друга, формируя порочный круг. Если у человека диабет, нужно обязательно учитывать его психоэмоциональное состояние, а при депрессии – проверять метаболические показатели. Такой комплексный подход помогает вовремя выявлять риски и повышает эффективность лечения. Не менее важно уделять внимание профилактике: регулярные обследования, здоровый образ жизни и внимательное отношение к собственному самочувствию позволяют снизить вероятность развития обоих заболеваний", – отметил он.

Ранее исследователи нашли в крови у людей с постковидным синдромом аномальные липкие "микротромбы", связанные с хронической усталостью, нарушениями внимания и проблемами с дыханием.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Последние
Популярные
