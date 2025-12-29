#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
504.6
594.27
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
504.6
594.27
6.48
События

Ученый из Казахстана вывел исследования цикория на мировой уровень

ученый, наука, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 10:25 Фото: gov.kz
Старший преподаватель Казахского национального университета имени аль-Фараби, молодой ученый Айжамал Байсеитова провела комплексное исследование цикория и научно подтвердила его выраженные противодиабетические свойства, сообщает Zakon.kz.

По данным Комитета науки Министерства науки и высшего образования, в ходе работы было установлено, что биологически активные компоненты растения способствуют снижению уровня сахара в крови и благоприятно воздействуют на регуляцию обменных процессов.

Кроме того, благодаря антиоксидантной активности вещества, содержащиеся в цикории, повышают устойчивость организма к стрессам и укрепляют защитные функции, что свидетельствует о высоком оздоровительном потенциале растения.

Как отмечает Айжамал Байсеитова, в рамках данного научного проекта уже опубликованы две статьи в международных научных журналах:

"Наша цель – создание биологически активных добавок на основе лекарственных растений для профилактики и лечения распространенных заболеваний. В настоящее время мы изучаем фитохимические и фармакологические свойства цикория. Уже доказана его антидиабетическая и антистрессовая активность. В дальнейшем планируем исследовать его воздействие на вирусы и бактерии, в том числе на возбудителей гриппа".

Фото: gov.kz

По итогам инновационного проекта исследовательской группой получен патент. В перспективе продукция на основе цикория будет выпускаться в виде биологически активных добавок и лечебных чаев и поступит на отечественный рынок.

Ранее ученые объясняли, почему из одаренных детей редко вырастают успешные взрослые.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Спутник, предвещающий землетрясения, разработают в Алматы
02:27, 24 февраля 2023
Спутник, предвещающий землетрясения, разработают в Алматы
Ученые нашли место в Алматы, где можно проводить исследования по очистке воздуха
11:47, 06 января 2024
Ученые нашли место в Алматы, где можно проводить исследования по очистке воздуха
Ученые нашли растение, замедляющее старение человека
03:15, 30 марта 2023
Ученые нашли растение, замедляющее старение человека
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: