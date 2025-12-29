Ученый из Казахстана вывел исследования цикория на мировой уровень

Старший преподаватель Казахского национального университета имени аль-Фараби, молодой ученый Айжамал Байсеитова провела комплексное исследование цикория и научно подтвердила его выраженные противодиабетические свойства, сообщает Zakon.kz.

По данным Комитета науки Министерства науки и высшего образования, в ходе работы было установлено, что биологически активные компоненты растения способствуют снижению уровня сахара в крови и благоприятно воздействуют на регуляцию обменных процессов.

Кроме того, благодаря антиоксидантной активности вещества, содержащиеся в цикории, повышают устойчивость организма к стрессам и укрепляют защитные функции, что свидетельствует о высоком оздоровительном потенциале растения.

Как отмечает Айжамал Байсеитова, в рамках данного научного проекта уже опубликованы две статьи в международных научных журналах:

"Наша цель – создание биологически активных добавок на основе лекарственных растений для профилактики и лечения распространенных заболеваний. В настоящее время мы изучаем фитохимические и фармакологические свойства цикория. Уже доказана его антидиабетическая и антистрессовая активность. В дальнейшем планируем исследовать его воздействие на вирусы и бактерии, в том числе на возбудителей гриппа".

Фото: gov.kz

По итогам инновационного проекта исследовательской группой получен патент. В перспективе продукция на основе цикория будет выпускаться в виде биологически активных добавок и лечебных чаев и поступит на отечественный рынок.

Ранее ученые объясняли, почему из одаренных детей редко вырастают успешные взрослые.