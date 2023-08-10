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Найден новый продукт, помогающий побороть депрессию

Найден новый продукт, помогающий побороть депрессию Фото: pixabay
Испанские ученые выяснили, что употребление орехов уменьшает вероятность депрессии, сообщает Zakon.kz

Как пишет Daily Mail, ученые изучили данные 13,5 тысячи человек в возрасте от 37 до 73 лет, у которых на момент начала исследования не было депрессивных состояний. Эксперты в ходе эксперимента фиксировали потребление орехов участниками на протяжении пяти лет.

По итогам наблюдений ученые установили, что употребление 30 граммов орехов уменьшает вероятность депрессии на 17%. При этом снижение не зависит от других факторов образа жизни и здоровья.

По предположению специалистов, все дело в противовоспалительном и антиоксидантном действии, которые орехи способны оказывать на мозг.

Ранее мы публиковали советы, как бороться с апатией.

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