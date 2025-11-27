Комета размером с Манхэттен снова удивила ученых

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН 27 ноября сообщили о новой необычной детали межзвездного объекта 3I/ATLAS, больше известного как "комета-корабль", сообщает Zakon.kz.

На свежих снимках исследователи разглядели редкий пылевой антихвост – структуру, направленную в сторону, противоположную обычному хвосту кометы.

Ученые отмечают, что по мере удаления объекта от Солнца качество наблюдений растет: атмосфера вокруг 3I/ATLAS становится спокойнее, и телескопам удается фиксировать ранее незаметные особенности. На последних кадрах антихвост проявился значительно четче.

NASA на недавнем брифинге опровергло предположения об искусственном происхождении тела и подтвердило: 3I/ATLAS – природная межзвездная комета.

Объект 3I/ATLAS был впервые обнаружен 1 июля. Исследования показали, что он прибыл из другой звездной системы, а его возраст превышает 7,5 млрд лет – примерно на 3 млрд лет старше нашего Солнца.