Корабль или комета: поставлена точка в споре о межзвездном госте размером с Манхэттен

Комета или инопланетный аппарат? Эти споры длились с июля 2025 года после открытия межзвездного объекта 3I/ATLAS, появившегося в нашей Солнечной системе. И кажется, в споре поставлена обоснованная точка, сообщает Zakon.kz.

Новые данные, полученные с радиотелескопа MeerKAT в Южноафриканской радиоастрономической обсерватории, подтвердили естественное происхождение кометы.

Как пишет "Наука" со ссылкой на исследование, профессор Ди-Джей Пизано из Кейптаунского университета указал, что радиотелескоп зафиксировал линии поглощения гидроксильных радикалов на частотах 1665 и 1667 мегагерц.

"Это типичное поведение комет при приближении к Солнцу", – подчеркнул он, уточнив, что сигналы не имеют никакого технологического происхождения.

Объясняется, что кометы состоят из льда и пыли, и при сближении с Солнцем их поверхность быстро переходит из твердого состояния в газообразное, минуя жидкую фазу. Этот процесс называется сублимацией. Когда лед на комете испаряется, вода распадается на гидроксильные радикалы (ОН) и атомы водорода. Именно эти радикалы и были зарегистрированы радиотелескопом.

"Если бы 3I/ATLAS была металлическим объектом, мы не наблюдали бы таких молекул", – объяснил Пизано.

Ранее попытки обнаружить ОН-радикалы не увенчались успехом, что породило спекуляции о возможном технологическом происхождении объекта. Гипотеза о том, что комета может быть искусственным аппаратом, была предложена астрономом Ави Лебом из Гарварда. После публикации данных MeerKAT Леб признал естественную природу кометы, хотя полностью исключать необычные сценарии пока не стал.

Несмотря на подтвержденное кометное происхождение, 3I/ATLAS остается необычным объектом. Это всего третий межзвездный объект, замеченный учеными, и он демонстрирует экстремальные характеристики. В частности, наблюдения показали одно из самых высоких соотношений углекислого газа к воде среди известных комет, что может указывать на происхождение объекта за пределами нашей Солнечной системы.

Дополнительные исследования указывают на "экстремально отрицательную поляризацию" кометы, которая ранее не наблюдалась у других объектов. Эти особенности делают 3I/ATLAS уникальным примером ранних межзвездных тел и дают редкую возможность изучить физические условия других звездных систем.

Комета уже движется обратно к межзвездному пространству, но исследователи продолжают отслеживать ее с помощью космических зондов и наземных телескопов.

Первые снимки древнейшей кометы появились летом. Ученые ранее предположили, что 3I/ATLAS может быть инопланетным космическим кораблем. Думать ученых в этом направлении сподвигли необычные свойства межзвездной кометы. Но была и другая версия об этом объекте.

