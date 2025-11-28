#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Пакет с пакетами: почему он есть почти в каждом доме, объяснили психологи

пакеты, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 09:54 Фото: pixabay
Хранить полиэтиленовые пакеты про запас любят и в странах постсоветского пространства, и в Европе, и в Азии, и в Латинской Америке. Пакет с пакетами – это явление международное. Психолог Андрей Зберовский рассказал, как родилась эта необычная привычка и что она означает, сообщает Zakon.kz.

По его словам, чаще всего пакеты складируют в пакет из соображений экономии. Это своего рода проявление бережливости.

"Особенно характерно оно для людей с ограниченным доходом или для тех, кто когда-то жил весьма экономно, но вышел на новый уровень жизни со старыми привычками", – объяснил психолог каналу Едим Дома".

Конечно, иметь пакет на всякий случай – это неплохо. Он всегда пригодится для мусора, хранения или переноски вещей.

А вот по поводу красивых пакетов из магазинов Зберовский считает, что они служат символом более успешной и стабильной жизни.

"Красивые пакетики с престижными логотипами вызывают у людей ассоциацию с тем, что они стали лучше жить. Или они планируют на окружающих произвести впечатление пакетами с узнаваемыми брендами. Все это элемент нашего общества, еще не очень богатого и не очень привыкшего к стабильной жизни. Думаю, что такой подход достаточно долго будет сохраняться", – объяснил психолог.

У психолога Элины Редниковой немного другой подход к объяснению этой привычки. По ее мнению, каждому из нас знакомы ситуации, когда мы осознаем, что повторяем действия, которые видели в детстве у родителей или бабушек и дедушек.

"Мы храним пакет с пакетами, жарим колбасу так, как это делали наши предки, или запасаемся продуктами на "черный день". Почему эти привычки, порой устаревшие и неэффективные, продолжают жить в наших семьях? Семейные привычки сохраняются из-за силы традиций. Семья – это первая и наиболее важная социальная группа, с которой мы сталкиваемся в жизни. Родители, как основные модели для подражания, формируют наши ранние привычки и поведенческие стереотипы. Повторяя их действия, мы чувствуем себя частью чего-то большего, укореняемся в семейной истории", – рассказала психолог.

Эти привычки, по ее словам, укореняются в нашем сознании и становятся автоматическими. Это объясняет, почему мы не задумываемся о рациональности некоторых действий.

"Кроме того, эмоциональная привязанность играет важную роль. Привычки, передаваемые через поколения, часто несут в себе эмоциональную ценность. Они могут напоминать нам о детстве, о тепле и заботе близких. Например, запас продуктов может ассоциироваться с заботой и безопасностью, которые мы ощущали в детстве. Во время пандемии такие привычки особенно проявились, так как люди искали способы справиться с неопределенностью и стрессом, обращаясь к знакомым и успокаивающим ритуалам", – отметила Редникова.

Однако, несмотря на то, что многие семейные привычки имеют глубокие корни и эмоциональную значимость, важно периодически переосмысливать их актуальность и эффективность.

"Современный мир меняется, и не все традиции и привычки остаются полезными. Например, храня пакет с пакетами, мы не всегда задумываемся о влиянии пластика на окружающую среду. Придерживаясь привычных способов приготовления пищи, мы можем упускать возможности для более здорового питания. Осознание и анализ своих привычек позволяют нам принять более осознанные решения и адаптироваться к современным реалиям. Это не значит, что мы должны полностью отказаться от традиций, но стоит найти баланс между сохранением семейных ценностей и адаптацией к новым условиям", – уверена психолог.

Ранее психологи рассказали о простой привычке, которая экономит время каждый день.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
