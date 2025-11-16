Простая привычка, которая экономит время каждый день

Психологи советуют начинать утро с короткого "пятиминутного планирования". Это простая привычка, которая помогает не распыляться на мелочи и экономит время в течение дня, сообщает Zakon.kz.

Суть приема в том, чтобы в первые минуты после пробуждения записать три ключевые задачи – только те, которые действительно нужно выполнить сегодня.

Специалисты объясняют: когда у человека есть четкий фокус, мозг перестает держать в голове десятки разрозненных дел. Это снижает ощущение хаоса, уменьшает стресс и позволяет быстрее переключаться между задачами. В итоге вы меньше времени тратите на "разгон" и меньше откладываете важное на потом.

Важно не превращать список в длинный план. Три пункта – оптимум: они задают структуру дню, но не создают давление. Выполнили один – отметили. Такой маленький ритуал занимает всего несколько минут, зато помогает сохранять порядок в голове и экономить время каждый день.

