Советы

Существуют ли однолюбы и в чем их особенность, рассказали психологи

сердечко, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 11:54 Фото: freepik
Есть люди, которые способны хранить любовь к одному человеку всю жизнь. Психологи подтверждают, что это реально, и это не чудо, а особый способ строить привязанность, сообщает Zakon.kz.

По словам психолога Валерия Гута порталу "Доктор Питер", примерно 40% пар, проживших более 10 лет вместе, сохраняют страсть друг к другу. Это подтверждают нейробиологические исследования: у таких людей зоны мозга, отвечающие за влюбленность, активны даже после 20 лет брака.

Карина Шувалова уточняет, что однолюбы – не врожденный тип личности, а модель привязанности, выработанная опытом. Гендерных различий почти нет: женщины чуть чаще сохраняют привязанность, но основное – готовность вкладываться в отношения.

Признаки однолюба

  • Принятие несовершенства партнера. Однолюбы ценят разногласия и не пытаются переделать другого.
  • Любовь как открытие. Они готовы узнавать партнера снова и снова.
  • Прохождение кризисов. Не сдаются на третьей стадии отношений, когда конфликты кажутся непримиримыми.
  • Семья на первом месте. Союз важнее собственного эго, поиск баланса через компромиссы.
  • Дружба в браке. Партнер становится лучшим другом, что помогает прощать и понимать.
  • Совместное развитие. Однолюбы меняются вместе с партнером, поддерживая интерес друг к другу десятилетиями.

Психолог Родион Чепалов добавляет, что однолюбие может иметь разные основания: устойчивый тип привязанности, архетипический выбор, незавершенные отношения или культурные и религиозные установки.

Карина Шувалова отмечает, что корни однолюбия часто в детстве: травмирующие привязанности, болезненная потеря первого большого чувства, воспитание с идеей "любовь бывает только одна". Это делает людей впечатлительными и глубоко чувствующими.

Важно помнить: быть однолюбом – не приговор. Это способность к глубокой преданности, которую можно направить на построение живых отношений, а не на памятник прошлому.

Айсулу Омарова
