Существуют ли однолюбы и в чем их особенность, рассказали психологи
По словам психолога Валерия Гута порталу "Доктор Питер", примерно 40% пар, проживших более 10 лет вместе, сохраняют страсть друг к другу. Это подтверждают нейробиологические исследования: у таких людей зоны мозга, отвечающие за влюбленность, активны даже после 20 лет брака.
Карина Шувалова уточняет, что однолюбы – не врожденный тип личности, а модель привязанности, выработанная опытом. Гендерных различий почти нет: женщины чуть чаще сохраняют привязанность, но основное – готовность вкладываться в отношения.
Признаки однолюба
- Принятие несовершенства партнера. Однолюбы ценят разногласия и не пытаются переделать другого.
- Любовь как открытие. Они готовы узнавать партнера снова и снова.
- Прохождение кризисов. Не сдаются на третьей стадии отношений, когда конфликты кажутся непримиримыми.
- Семья на первом месте. Союз важнее собственного эго, поиск баланса через компромиссы.
- Дружба в браке. Партнер становится лучшим другом, что помогает прощать и понимать.
- Совместное развитие. Однолюбы меняются вместе с партнером, поддерживая интерес друг к другу десятилетиями.
Психолог Родион Чепалов добавляет, что однолюбие может иметь разные основания: устойчивый тип привязанности, архетипический выбор, незавершенные отношения или культурные и религиозные установки.
Карина Шувалова отмечает, что корни однолюбия часто в детстве: травмирующие привязанности, болезненная потеря первого большого чувства, воспитание с идеей "любовь бывает только одна". Это делает людей впечатлительными и глубоко чувствующими.
Важно помнить: быть однолюбом – не приговор. Это способность к глубокой преданности, которую можно направить на построение живых отношений, а не на памятник прошлому.
Материал по теме
Ранее мы собрали топ-5 романтичных фильмов для двоих в День влюбленных. Подробнее – по ссылке.