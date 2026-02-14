Существуют ли однолюбы и в чем их особенность, рассказали психологи

Есть люди, которые способны хранить любовь к одному человеку всю жизнь. Психологи подтверждают, что это реально, и это не чудо, а особый способ строить привязанность, сообщает Zakon.kz.

По словам психолога Валерия Гута порталу "Доктор Питер", примерно 40% пар, проживших более 10 лет вместе, сохраняют страсть друг к другу. Это подтверждают нейробиологические исследования: у таких людей зоны мозга, отвечающие за влюбленность, активны даже после 20 лет брака.

Карина Шувалова уточняет, что однолюбы – не врожденный тип личности, а модель привязанности, выработанная опытом. Гендерных различий почти нет: женщины чуть чаще сохраняют привязанность, но основное – готовность вкладываться в отношения.

Признаки однолюба

Принятие несовершенства партнера. Однолюбы ценят разногласия и не пытаются переделать другого.

Любовь как открытие. Они готовы узнавать партнера снова и снова.

Прохождение кризисов. Не сдаются на третьей стадии отношений, когда конфликты кажутся непримиримыми.

Семья на первом месте. Союз важнее собственного эго, поиск баланса через компромиссы.

Дружба в браке. Партнер становится лучшим другом, что помогает прощать и понимать.

Совместное развитие. Однолюбы меняются вместе с партнером, поддерживая интерес друг к другу десятилетиями.

Психолог Родион Чепалов добавляет, что однолюбие может иметь разные основания: устойчивый тип привязанности, архетипический выбор, незавершенные отношения или культурные и религиозные установки.

Карина Шувалова отмечает, что корни однолюбия часто в детстве: травмирующие привязанности, болезненная потеря первого большого чувства, воспитание с идеей "любовь бывает только одна". Это делает людей впечатлительными и глубоко чувствующими.

Важно помнить: быть однолюбом – не приговор. Это способность к глубокой преданности, которую можно направить на построение живых отношений, а не на памятник прошлому.

